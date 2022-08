Tierra del Fuego: invertirán 700 millones de dólares en la producción de gas Off Shore

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, celebró el acuerdo logrado entre el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, a cargo del Sergio Massa, y el consorcio compuesto por las empresas Total Energies, Pan American Sur y Wintershall DEA Argentina, concesionarias de la explotación Off Shore Cuenca Marina Austral, para la puesta en marcha del Proyecto denominado Fénix.

Melella sostuvo al respecto que “realmente poner en marcha un proyecto de esta magnitud que incorporara aproximadamente 10.000.000 metros cúbicos por día a la matriz energética del país, con una inversión cercana a los 700 millones de dólares, resulta estratégico y fundamental, como dijo el Ministro de Economía Sergio Massa, para el objetivo de lograr el autoabastecimiento, y aumentar la mano de obra local tanto en calidad como en cantidad”.

“Hay que recordar que durante el año 2021 y lo que va del año 2022, el Off Shore Argentino representó un 17% de la producción de gas del País. Los yacimientos Off Shore cuyo gas es procesado, acondicionado, puesto en condición comercial e ingresado al sistema Nacional en las plantas de Río Cullen y Alfa en territorio de la Isla Grande de Tierra del Fuego , Antártida e Islas del Atlántico representan el 89% de la producción total de gas del off shore Argentino”, subrayó el mandatario.

Asimismo, el Gobernador indicó que “las medidas que se han anunciado se suman al trabajo que hemos emprendido desde la Provincia para lograr que los nuevos proyectos hidrocarburíferos sean incorporados a los beneficios de la Ley 19.640, para generar mayor mano de obra y valor agregado en nuestro territorio”.