En la mesa principal estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella; el jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur; el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Lidia Ibarra; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y el intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Mapa del régimen industrial fueguino.

El anuncio lo realizó el ministro Kulfas, quien expresó la ampliación del subrégimen industrial por 15 años más (2038) y adelantó la creación de un fondo para ampliar la matriz productiva. “Hoy, con este nuevo instrumento jurídico, se incorporan acciones concretas que van a permitir establecer formas para financiar esa matriz productiva para que Tierra del Fuego pueda tener nuevas industrias, nuevas actividades de servicios, desarrollando nuevas actividades ”, resaltó el ministro y remarcó que la isla tiene potencial para este desarrollo, trabajando en conjunto entre los equipos técnicos de la Nación, la provincia y los municipios.

Kulfas indicó que se podrá proyectar hacia futuro una producción más diversificada y más amplia, donde se incorporarán a los jóvenes de la provincia en más actividades productivas. En este sentido remarcó el impulso e instalación de inversores de la economía del conocimiento que están generando empleo. “El anuncio concreto es el decreto que va a permitir extender el subrégimen industrial por un período de 15 años” , expresó entre aplausos de los presentes. “De forma simultánea, también estaremos creando el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina que, va a ser nutrido por el aportes de las empresas que desean continuar en este subrégimen industrial”, agregó. Asimismo llamó a las empresas a tener un compromiso de inversión para ampliar la matriz productiva y mejorar la infraestructura productiva de la provincia.

El ministro Kulfas anunció la ampliación del subrégimen entre los aplausos de los presentes.

Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Pérez agradeció la decisión de ampliar el subrégimen industrial. “ Es un anuncio que esperábamos hace mucho tiempo. Es un anuncio que la verdad, para nosotros, es muy importante. Por un lado da tranquilidad a las familias de nuestra provincia, de nuestra ciudad de Río Grande, pero por otro lado también, es un anuncio que comienza a sentar las bases de desarrollo y crecimiento, y de la recuperación del empleo”, remarcó Pérez y resaltó que esta decisión da un nuevo horizonte a la provincia. También resaltó las características de la provincia y diferenció la situación actual de la vivida con la gestión de gobierno anterior. Así también, remarcó que, esta decisión representa defender la soberanía. “Estamos convencidos que una patria grande se mira desde el norte hasta el sur y nuestra provincia hoy, está en el centro geográfico de la Argentina”

El intendente Walter Vuoto también tuvo su momento y habló de la lealtad del presidente Alberto Fernández para con el pueblo fueguino . Mostró y entregó al presidente, bonos del Club de Trueque del año 2001 expresando las diferencias entre el liberalismo y una gestión de Estado presente . En este sentido recordó al expresidente Kirchner “ Llegaba con un jefe de gabinete, a transformar la historia de Tierra del Fuego , porque en la campaña había prometido que, iba a volver a llenar las fábricas de trabajadores y que los mamelucos, iban a volver a copar las fábricas de Río Grande. Ese hombre era Néstor Kirchner y fue el primero en prorrogar el subrégimen industrial de la Ley 19640.”, remarcó entre aplausos.

Todos los funcionarios fueguinos celebraron la decisión política y la reconocieron como una decisión histórica.

Asimismo, resaltó el trabajo y la resistencia de los trabajadores organizados en los gremios y sindicatos, como así también resaltó el esfuerzo de gestión del presidente, en pandemia. Para finalizar, agradeció haber podido llegar a la vicepresidente Cristina Fernández, a quien le envió sus saludos y agradeció al senador Matías Rodríguez por su trabajo y gestión.