La familia fueguina vacacionaba en la ciudad capital cordobesa y fue robada dos veces en menos de una semana. La primera fue el pasado viernes en la terminal de ómnibus, apenas arribaron a la provincia. La segunda fue este martes cuando se encontraron con un departamento totalmente vacío. “Creo que no vuelvo más a Córdoba” manifestó Pablo Rojo.

Pablo detalló en Radio Mitre como ocurrieron los hechos “alquilamos un departamento en el Barrio Talleres, para estar cerca de mis suegros, que viven a pocos metros de aquí”, comenzó contando y agregó “hoy cuando volví, luego de ausentarme menos de diez minutos y me di cuenta que habían entrado a robar al departamento, me dejaron con lo puesto, me llevaron zapatillas, ropa, ropa de mi familia, nos llevaron todo”, expresó.

Y relató “eran más de tres personas, porque nuestro vecino vio que se descolgaron dos por la calle de atrás”. Además contó que le llevaron hasta la comida que tenía en el freezer. “Había comprado comida para la semana, hasta postre tenía, llevaron todo”, lamentó.