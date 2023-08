La Delegación Fueguina, compuesta por 60 jóvenes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, referentes y entrenadores, ya están compitiendo en el instancia nacional de estos juegos.

Por primera vez en la historia de los Juegos Evita, se incorporan disciplinas urbanas para ampliar derechos para todas las Juventudes del país y de nuestra provincia.

La Delegación Fueguina compite en los Juegos nacionales Evita Foto: Prensa

En la ciudad de Buenos Aires, en Tecnópolis, las y los jóvenes de Tierra del Fuego están compitiendo en Skate, BMX Libre, Breaking, Parkour, Básquet 3x3, Escalada y Ajedrez en las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

También se realizó el acto de apertura encabezado por el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó; además de autoridades de las demás provincias de nuestros país.

Al respecto, Carlos Turdó expresó que “ Estoy muy contento de que nuestra provincia de Tierra del Fuego esté presente en estos primeros Juegos Nacionales Evita de Deportes Urbanos, los primeros que se realizan en estos 75 años de su realización. Contentos además por la buena representación de nuestros y nuestras jóvenes”.

“Esta ha sido un gran trabajo de los equipos de Juventudes y Deportes juntos para poder estar acá en Bs.As y que tengan una gran experiencia deportiva y más importante aún, como experiencia de vida. También queremos agradecer al personal municipal de las áreas que colaboraron para las instancias clasificatorias. Gracias a todo este trabajo los chicos y chicas se llevarán mucho para compartir con sus pares en la provincia” finalizó.

Por otro lado, Ivana Olariaga, Subsecretaria de Juventudes, indicó que “este es un gran logro y avance para la gestión en materia de acompañamiento y garantía de derechos para nuestras Juventudes. Los deportes urbanos son practicados cada vez por más jóvenes, y es nuestro deber acompañar brindando las herramientas necesarias que a su vez permitan la reglamentación y profesionalización de los mismos”.