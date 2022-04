En una entrevista del programa “La Hora Vía”, conducido por la Lic María del Valle Zúñiga, emitido por Radio Mitre Ushuaia, Thiago estuvo acompañado por sus padres y dejó ver su lado personal. Al igual que ellos, no salía del asombro de cómo se vive la Causa Malvinas en la provincia y lo que generó defender las Malvinas en el marco de una clase virtual.

Thiago Huenchillán junto a sus padres en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

José Huenchillán y Jessica Gómez, sus padres, dejaron ver su emoción y agradecieron a la vicegobernadora de la provincia, Mónica Urquiza y al legislador Federico Sciurano , por haber gestionado su visita a la ciudad. “Es la primera vez que viajamos a Ushuaia y esto es una experiencia inolvidable” , dijo Jessica.

José fue soldado voluntario en el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, de la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut, desde 2007 al 2011 y desde muy pequeño llevaba a Thiago a recorrer las instalaciones de aquella gloriosa unidad militar. El RI Mec 25 participó de la Operación Rosario, la Batalla de Darwin y la defensa del aeropuerto de Puerto Argentino. En sus pasillos se respira la gloria de los dirigidos por el Teniente Coronel Alí Mohamed Seineldín en 1982 y desde allí que Thiago se interiorizó en la Causa. Luego de hablarlo y consensuarlo, sus padres decidieron colocar las Islas Malvinas en el guardapolvo de Thiago, en el pecho, del lado izquierdo, donde está el corazón. Así lo lleva desde primer grado hasta la actualidad.

José Huenchillán, papá de Thiego. Foto: Vía Ushuaia

José expresó la sorpresa que causó en la familia, que la situación que vivió su hijo haya llegado a tanto, que se haya hecho una ley que lleva su nombre. “Nos sorprendió muchísimo como familia. Nosotros seguimos siendo gente normal, pero sorprendidos”, dijo con humildad. Tanto impactó que las legislaturas de otras provincias también adoptaron la medida para ser implementadas dentro de sus jurisdicciones.

Por su lado, Thiago también expresó estar muy contento de estar en la ciudad de Ushuaia. Asimismo, explicó la situación que le tocó vivir durante la clase con su maestra. “Me dijo que ‘las Islas Malvinas no eran argentinas’ y yo le dije que sí, y me dijo que no y yo le dije ‘las Islas Malvinas son argentinas, pero están usurpadas’” . También expresó “estoy muy contento de que todos los nenes lleven las Islas Malvinas del lado del corazón”.

Thiago Huenchillán junto a su mamá Jessica Gómez. Foto: Vía Ushuaia

Toda la familia Huenchillán, compuesta por José, Jessica, Naomi, Ámbar y Thiago, disfrutaron de su estadía durante el fin de semana. Desde el primer día que se enteraron de su venida, la emoción los llenó y al llegar a Ushuaia, se encontraron con todo un universo malvinero. Participaron de la Vigilia y los actos por Malvinas, conocieron lugares importantes de la ciudad, como la Plaza “Islas Malvinas”, la carpa de los Veteranos, el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia y navegó en catamarán por el Canal Beagle.

El niño participó junto a su familia, de varias actividades en la ciudad y fue uno de los actores principales en los eventos de conmemoración de los 40 años de la Gesta Heroica de Malvinas. Recibió reconocimientos de la comunidad ushuaiense y presentes de diferentes instituciones. Una de los recuerdos que se llevará, será la amistad con otro niños que se acercaron a tomarse fotos con él. Es el caso de Máximo, el niño Malvinero de la ciudad de Ushuaia, con quien habló desde el primer momento.

La familia disfrutó de varios lugares de la ciudad. Juntos fueron a navegar por el Canal Beagle. Foto: Vía Ushuaia

Un Veterano de la Guerra de Malvinas expresó que Thiago es el fruto de esa semilla que fueron plantando durante estos 40 años. Luego de tanta indiferencia del Estado y la sociedad, para con los soldados que combatieron, que haya niños como Thiago, da cuentas que aún hay esperanzas de que la Causa continúe y que en algún momento, la bandera argentina se encuentre flameando en los mástiles de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y en embarcaciones que naveguen por los espacios marítimos correspondientes.

A Thiago le gustó la muestra estática de la Infantería de Marina y posó con cada armamento exhibido. Siempre estuvo al resguardo de sus padres y con el acompañamiento del personal idóneo de la Infantería de Marina. Foto: Vía Ushuaia