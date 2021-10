Adela Recalde es titular de LUCCAU, organismo dedicado a Lucha Contra el Cáncer en la ciudad de Ushuaia . Ella está trabajando hace 13 años en la institución, acompañada de varios miembros voluntarios que se unen para prestar un servicio. A medida que fueron pasando los años, se fueron sumando voluntades y hoy podemos ver el edificio de la sede renovado, con una linda fachada y lleno de luz. Adela comentó que se han hecho muchos cambios, pero todo comenzó desde el interior hacia afuera del edifico.

LUCCAU cuanta con modernas instalaciones y aparatologías para la detección del Cáncer. Web

En este proceso de cambio acompañó la ex gobernadora Rosana Bertone. Luego, en un tiempo álgido, tomó la posta el intendente Walter Vuoto, muchas personas y empresas que aportaron su ayuda para lograr lo que hoy se puede ver.

En materia de recursos humanos, están trabajando profesionales en diferentes áreas: 2 en laboratorio de anatomía patológica, 2 en el área de ginecología, 2 médicos de imágenes y la directora médica. A ellos los acompaña personal técnico de cada sector. “Trece personas son las que trabajan permanentemente, que no paramos en pandemia, que hubo un gran esfuerzo desde cada uno de ellos y por supuesto de nosotras que estamos frente a LUCCAU para poner el pecho”, resaltó Adela. “Sí teníamos plena conciencia que, no se podía para porque el Cáncer no conoce ni de vacaciones ni de Covid ”, agregó.

Adela reconoció que, desde el ámbito político, Rosana Bertone y Walter Vuoto apoyaron a la institución. También recalcó la infinita ayuda de empresas y ciudadanos.

Esta institución que está ubicada en Perón Sur 680 de la ciudad de Ushuaia, es una institución que recibe y atiende consultas de personas que portan la enfermedad o tienen indicios de la misma . Hacen convenios con obras sociales, pero no es una institución comercial. “Solo cobramos el servicio que se brinda. No hay especulación financiera con esto”, remarcó Adela y aclaró que si no fuese por el aporte y ayuda recibida por diferentes sectores, no podrían continuar adelante con sus obras.

Todos los vecinos que deseen colaborar con la institución pueden acercarse hasta la dirección de la sede y coordinar con el personal. Allí le tomarán los datos necesarios y desde ese momento pasarán a ser parte de los socios colaboradores de LUCCAU . En la actualidad cuenta aproximadamente con 80 socios históricos, pero las puertas están abiertas para quienes quieran ayudar. “Siempre serán bienvenidos todas aquellas personas que se quieran acercar a LUCCAU a contribuir y que sientan que el plantin de la flor, que lo que se va poniendo, que el picaporte nuevo, que el pequeño perchero en el baños; todo, se hace con el esfuerzo de todos”, dijo y agregó “Qué lindo es sentirse parte de algo que permanentemente sigue evolucionando, ¿no?”.

Antigua fachada de LUCCAU. Gracias al aporte de los socios se pudieron hacer las reformas que hoy se pueden ver. Web

Desde la institución se busca acompañar desde lo más mínimo a las personas que van a atenderse, para que se sientan contenidas en un lugar agradable y seguro . Es un lugar donde se definen varios destinos y es por eso que trabajan para lograr un lugar contenedor, donde, de a poco, se va mejorando para seguir acompañando en esos momentos. “La suma de granitos es lo que hace una gran obra”, expresó Adela.