El Ministerio de Salud aseveró que la situación epidemiológica en Tierra del Fuego con respecto al Covid-19 es realmente muy buena, en virtud de que los registros de positividad han bajado muchísimo, a pesar de que la gente se sigue testeando.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que en estos momentos “los registros de positividad en Tierra del Fuego han bajado muchísimo, a pesar de que la gente se sigue testeando”.

Así lo manifestó el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, quien observó que: “ De los pocos casos activos que tenemos, son 3 0 4 pacientes que están en sala común, y en terapia intensiva desde hace dos semanas no tenemos ninguno ”.