Zaramay alcanzó el millón de suscriptores en YouTube y compartió una foto con la placa dorada que le envió la plataforma a modo de reconocimiento.

“¡Llegó la pizza!” fue lo que dijo Zaramay en sus historias, en referencia al packaging en el que le llegó la placa, y agregó: “Esto es gracias a todos ustedes. La placa del millón, muchas gracias” dirigiéndose a todos sus fans.

Zaramay con su placa de un millón de suscriptores en YouTube Foto: web

Cabe destacar que su cuenta sigue creciendo a pesar de que su última canción “Pla Pla” se estrenó hace dos meses; ya que el cantante estuvo ocupado preparando su show de apertura en el recital de Anuel AA.

De todas formas, el artista aseguró que próximamente saldrá un nuevo single que incluso ya está grabado y producido para salir a la luz tan pronto como caduque un contrato que firmó con una distribuidora y cuyo vencimiento está próximo.

Zaramay habló sobre Anuel AA antes de abrir su show

Zaramay tuvo una entrevista en Vorterix y se refirió a su relación con Anuel AA, a quien le abrió el show en el Movistar Arena.

“Yo con el equipo de Anuel tengo contacto hace un montón. Desde hace dos años que me hablo y nada, ya como que tenemos una charla establecida. Así que ahora cuando venga vamos a tener la chance de charlar porque compartimos la misma zona de los camarines”, contó Zaramay.

A la pregunta de si podían hacer algo en conjunto, el artista argentino respondió: “Podría ser, sí. Yo no sé si a él le gusta mi música, si la consume. Muchas veces me entero de artistas que me escuchan pero ni me siguen en las redes”.

Además, el artista mostró un adelanto de su próxima canción, junto a Ovy On The Drums, y afirmó que saldrá pronto. “Con Ovy hablo hace un montonazo también. Hablo desde antes de pegarme, cuando ya estaba haciendo 200K por tema”, apuntó.

“Estoy esperando que se me vaya una firmita para sacar música”, dijo, explicando que firmó con una distribuidora pero no llegaron a nada, y está esperando que termine el contrato para lanzar seis videos que ya tiene listos para su estreno.