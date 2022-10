Ysy A confirmó nuevo álbum: “Todos los 11/11 saco mis discos y este año no va a ser la excepción”

En su paso por México, Ysy A brindó una entrevista para Wipy TV donde habló sobre su exitoso presente y su próximo álbum. Durante la charla, el artista de trap reveló que, como todos los años, el próximo 11 de noviembre sacará un nuevo disco.

“Para la gente que no me conoce yo saco mis discos todos los 11/11 y si Dios me permite este no va ser la excepción” anunció Ysy A y recordó que “este va a ser el quinto año consecutivo que va a salir un disco”.

También contó cómo fue el trabajo a contrarreloj para poder terminarlo a tiempo. “Antes de subirme al avión para México estaba en el estudio, terminé como pude” aseguró y luego añadió “hay cosas que no llegué a grabar, les dije a los productores ‘muchachos llegamos hasta acá, mezclenlo, saquenlo’”.

En cuanto al sonido y concepto que tendrá el nuevo material, “este disco va a dar que hablar” dijo el autor de “Pastel con Nutella”, y detalló los motivos: “Va a gustar a mis fieles porque representa cada una de las etapas que Ysy A pasó para estar donde está hoy. Todos los Ysy A que ya salieron, salen a jugar de vuelta reversionados.”

Ysy A anunció un show en Buenos Aires antes de fin de año

Con un original video donde simula ser un presentador de un noticiero, Ysy A anunció que se presentará en el Estadio GEBA el próximo 2 de diciembre con su gira “Ysysmo”.

Las entradas estarán a la venta a partir de este miércoles 19 de octubre a las 18hs de Argentina.