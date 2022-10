El furor por Ysy A no se detiene. El trapero argentino causó un sismo durante su presentación el pasado 28 de mayo en el Estadio Obras de Núñez. Desde entonces decidió bautizar a su gira latinoamericana con el nombre “Ysysmo”.

Ahora, Ysy A se encuentra en pleno tour por México y debió suspender su show en el D.F. por provocar 14 temblores, según lo que reportaron las autoridades del lugar. “Está vibrando tanto el piso que la gente está saliendo a la calle pensando que está temblando”, comentó el personal de seguridad que estaba presente en el show.

El verdadero “Ysysmo”: Ysy A debió cancelar su show en México por causar temblores Foto: instagram

La primera advertencia ocurrió tras el cuarto tema que interpretó el artista en directo. Según lo trascendido, la producción le pidió que se bajara del escenario debido a que comenzaron a sonar las alarmas de sismos.

Luego de que las autoridades se acercaran al lugar para tranquilizar a los vecinos, el trapero volvió al escenario y pidió a su público no saltar para poder continuar con el espectáculo. Pero, tras cantar la quinta canción, le solicitaron bajar el volumen y ya para el sexto tema, directamente suspendieron el espectáculo para la seguridad de todos los presentes.

El verdadero “Ysysmo”: Ysy A debió cancelar su show en México por causar temblores Foto: instagram

El mensaje de Ysy A tras suspender la fecha en México

“Nunca me pasó tener que decirle a la gente que no salte por un show, amigo” exclamó el argentino detrás de escena mientras intentaban continuar con el concierto. Luego, frente a su público, comentó ante el micrófono: “Es la primera vez que me pasa esto pero el show de Ysy A se terminó por culpa del sismo que hicieron ustedes.”

El verdadero “Ysysmo”: Ysy A debió cancelar su show en México por causar temblores Foto: daviddbarajas

Además, a través de sus historias de Instagram sostuvo que “conservando el ticket van a poder entrar al próximo show de Ysy A en esta maldita ciudad y van a poder vivir la experiencia completa como tiene que ser. México gracias por tanto mi amor, los amo”.