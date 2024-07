Wanda Nara lanzó “Ibiza” su nueva canción y Zaira fue la protagonista del video: “¿Te gusta copiarme?”

Wanda Nara es una modelo, empresaria y conductora de televisión argentina de 37 años, que en noviembre del año pasado, quiso darle nuevos aires a su carrera artística y se lanzó como cantante con canciones movidas. Tras su separación de Mauro Icardi, presentó un nuevo tema.

El éxito de Wanda Nara como celebridad Foto: instagram

La primera canción de Wanda Nara fue “Bad Bitch”, lanzada el 8 de noviembre de 2023 y que, actualmente, posee más de 4.2 millones de visualizaciones en YouTube. Luego, publicó “O bicho vai pegar” con más de 4.5 millones, “Money” con 1.2 millones, y en abril de 2024, “Amor verdadero”, la canción que protagonizó con Mauro Icardi y su familia.

A solo dos meses de dicha canción en expresión de amor y a unos días de anunciar su separación de Icardi, tras 10 años de relación, Wanda lanzó “Ibiza”, su quinta canción. Al igual que las primeras tres, es una canción movida, tiene sonidos de electrónica y la empresaria recita la letra. A pocas horas del lanzamiento, tiene más de 196.000 visualizaciones.

“Ibiza” está bajo la producción de El Negro Dub, tiene una duración de 1:47. El videoclip fue grabado en Ibiza para coincidir con la canción y mostrar la fiesta en dicha ciudad. La cual es recurrente para Wanda y su hermana, Zaira Nara. Ambas protagonizan el video y al parecer, fue grabado hace varios meses, ya que la empresaria en algunas tomas aún tenía el cabello rubio.

“En la isla que todo vale, llegó mi cuerpo y mi baile. Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale. En Ibiza no se te olvida, esta fiesta no se termina. Haré que siempre me recuerdes porque el que se enamora pierde. ¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿Querés jugar?”, dice la nueva canción de Wanda.

La reacción de Zaira Nara al lanzamiento de “Ibiza”, la nueva canción de Wanda

Wanda Nara subió el adelantó de “Ibiza” y le consultó a su hermana, Zaira: “¿Estás lista?”. Teniendo en cuenta que el videoclip tiene escenas picantes, y la modelo respondió: “Miedo”.