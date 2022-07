Villano Antillano participó del LAMC, Latin America Music Conference, que llevó a cabo en Nueva York desde el 6 al 9 de julio, en donde los artistas traen nueva música a la ciudad y comparten qué herramientas utilizan para llegar al éxito.

Cuando fue el turno de hablar de Villano Antillano, la artista se refirió a las estadísticas de Spotify y explicó: “Sabe como que esto está resonando con esta gente, específicamente con el mercado latino, así que no es que yo me rija específicamente por eso pero es una super herramienta para tenerla ahí”.

Villano Antillano en LAMC 2022 Foto: Web

La artista puertorriqueña, compartió este breve consejo en sus historias de Instagram, escribiendo: “A veces digo cosas inteligentes”, tras lo cual compartió otra imagen despidiéndose de la ciudad de Nueva York a la que solo fue durante los días que duró la conferencia.

El objetivo de LAMC es reunir a expertos y artistas musicales e incluir talleres y charlas en las que se comparten recomendaciones y tácticas para crecer en la industria. Este año se llevó a cabo desde el 6 al 9 de julio en el Hotel Stewart.

Villano Antillano reveló que Bad Bunny fue quien le presentó a Bizarrap para su BZRP Music Session

Villano Antillano habló en una entrevista sobre cómo surgió su BZRP Music Session y reveló que fue Bad Bunny quien le presentó al productor argentino para la sesión 51.

“Me lo presentó Bad Bunny como en un after de un evento, un lugar donde estas cosas suceden”, comenzó Villano Antillano, quien agregó: “Clikeamos, se quedó muy ahí y luego como que pasaron un par de meses y fue como que ‘Ah, queremos hacer una sesión, yo no lo voy a pensar dos veces’”.

La artista puertorriqueña contó que primero tuvieron una grabación en Miami y luego en Argentina grabaron la BZRP Music Sessions #51. Por otra parte, también expresó que en un primer momento el proceso fue ajeno a lo que ella venía haciendo y tuvo que pedirle a Biza que agregara una parte con más rap.

“Tuve que hablar con él y decirle: ‘mira, me suena super dance y me encanta pero yo soy una rapera y la gente espera algo de mi’. Y ahí es como que lo convencí para ponerle la segunda parte que cambia”, explicó.

Además, la rapera contó que la idea de cómo promocionar la session en un principio fue del productor. “Me pareció super cute, eso fue Biza, como que Biza es una persona que yo siento que está muy al tanto de su mercadeo, de cómo moverse y se le ocurrió. No sé si la idea originalmente entera fue de él pero así lo vi yo y asa se me dio a entender”, contó.