Tras las críticas por sus vacaciones en Europa, María Becerra y Rei hicieron una escapada romántica a Mar del Tuyú en moto

María Becerra volvió a marcar contraste. Después de recibir críticas por sus vacaciones en Finlandia y Suiza, la artista eligió bajar un cambio y mostrar un plan mucho más terrenal junto a su pareja, J Rei. El destino fue Mar del Tuyú y el medio de transporte sorprendió a todos: viajaron en moto.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Playa casi desierta, desayunos caseros, caminatas entre pinos y paseos sin producción ni poses. Nada de hoteles cinco estrellas ni vuelos internacionales. Solo ruta, motor y descanso. El mensaje fue claro y conectó fuerte con sus seguidores.

El viaje en moto de la pareja.

La propia María se encargó de contar la experiencia en primera persona y con entusiasmo genuino. “¡Fuimos y volvimos en la moto! Hermosa experiencia, primer viaje de muchos en la motito”, escribió junto a un collage de fotos que reflejan días simples y tranquilos.

La pareja viajó a la costa argentina tras sus vacaciones en Europa.

En otra historia, la cantante sumó una frase que terminó de sellar el clima del viaje: “Todo a tu lado es tan hermoso”, dedicada a Rei. El posteo fue leído por muchos como una respuesta implícita a quienes la cuestionan por sus decisiones personales y su estilo de vida.

Una escapada sin filtros y con plan a futuro

Mar del Tuyú, ciudad cabecera del Partido de La Costa, fue el escenario elegido para este descanso sin agenda. Lejos del movimiento de otros puntos turísticos, la pareja encontró calma, naturaleza y tiempo compartido. En las fotos se los ve relajados, vestidos de forma cómoda y disfrutando del entorno sin artificios.

La elección del viaje en moto no fue casual. María explicó que ya recorrieron muchos lugares en motorhome y camioneta, y que ahora buscan otra forma de viajar. “Ya recorrimos todo lo que queríamos en motorhome y en la chata… ahora es el turno de los viajes en la moto”, contó.

El plan no termina ahí. Como suele pasar con ella, el descanso también vino acompañado de nuevos objetivos. “Próxima meta: el norte argentino”, adelantó, dejando en claro que esta modalidad llegó para quedarse.

La cantante compartió imágenes en sus redes.

El gesto fue celebrado por muchos fans, que destacaron la coherencia entre el discurso y la acción. Otros señalaron el contraste con los viajes anteriores y leyeron el cambio como una forma de correrse del foco del lujo para volver a lo esencial.