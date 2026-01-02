Por primera vez, Rei habló sobre sus adicciones y sorprendió a todos: “11 meses sin...”

El inicio del 2026 encontró a Rei en un lugar muy distinto al que estaba acostumbrado a mostrar. Lejos del escenario, del ruido y de la euforia del éxito, el cantante decidió compartir una reflexión profunda sobre su salud y su camino personal. Lo hizo a través de un posteo simple, pero potente, que rápidamente se volvió viral.

En una imagen donde se lo ve entrenando, Rei escribió una frase que llamó la atención de todos: “Se arrancó el 2026. 11 meses sin fumar marihuana – 6 meses entrenando”. Sin vueltas ni discursos largos, el artista habló por primera vez de sus adicciones y del proceso que viene atravesando, marcando un antes y un después en su vínculo con el público.

El mensaje llegó luego de un cierre de año cargado de emociones. Rei y María Becerra pasaron Navidad y Año Nuevo en Finlandia, solos, cumpliendo uno de los viajes soñados de la pareja. Auroras boreales, motos de nieve y paisajes blancos funcionaron como marco de una etapa de reconstrucción personal tras meses muy duros.

El cantante mostró su entrenamiento.

Durante el último tiempo, ambos atravesaron situaciones delicadas en lo íntimo. María sufrió dos embarazos ectópicos, una doble pérdida que impactó de lleno en la pareja. A pesar de que sus carreras musicales siguieron en movimiento, lo personal tomó otro peso y los obligó a frenar, replantearse prioridades y cuidar la salud emocional.

El proceso personal de Rei y un cambio de vida profundo

La confesión de Rei no pasó desapercibida. Hablar de adicciones sigue siendo un tema sensible, especialmente en el mundo del espectáculo, donde muchas veces se espera una imagen constante de fortaleza. Esta vez, el cantante eligió mostrarse vulnerable y sincero.

Rei mostró su estado físico.

El entrenamiento físico aparece como parte central de este nuevo momento. No solo como una cuestión estética, sino como una herramienta para ordenar la cabeza, sostener rutinas y canalizar emociones. En redes, muchos seguidores destacaron ese enfoque y celebraron que el artista hable desde un lugar real.

La pareja está ahora en Suiza.

Ahora, la pareja está compartiendo imágenes de su paso por los Alpes Suizos, nuevo destino donde están practicando esquí. Sin dudas, la pareja buscó un lugar alejado para disfrutar tranquilos y sin el peso de su fama.