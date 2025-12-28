¡Una fortuna! Revelaron cuánto habría pagado María Becerra por sus vacaciones en Finlandia y el shock es total

María Becerra volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de los escenarios. Sus vacaciones en Finlandia junto a Rei despertaron fascinación por las postales de auroras boreales, pero también abrieron una fuerte discusión cuando se conocieron los montos que habría costado el viaje. En redes, los números explotaron y el debate no tardó en escalar.

Según estimaciones que circularon en cuentas de espectáculos y chimentos, el paquete turístico a Rovaniemi para dos personas rondaría los 48 millones de pesos. El cálculo incluye vuelos internacionales con escalas y alojamiento en un hotel cinco estrellas ubicado a pocos kilómetros del centro. A eso se suma el costo de las actividades típicas del destino.

Las vacaciones de María y Rei causaron polémica en las redes.

Uno de los puntos más comentados fue el alquiler de motos de nieve, una de las experiencias que la cantante mostró en sus historias. De acuerdo a los valores difundidos, cada jornada en moto podría costar alrededor de 750 mil pesos por día, dependiendo del circuito y la duración. El combo completo encendió la indignación de algunos usuarios y la defensa férrea de otros.

Uno de los paquetes que se hizo viral.

Las imágenes del viaje mostraron a María y Rei cumpliendo varios de los objetivos que ella misma había marcado para estas vacaciones: ver auroras boreales, cocinar a la intemperie, andar en moto de nieve, ver nevar y esquiar. Todo en un entorno natural extremo, con temperaturas bajo cero y paisajes de postal.

María Becerra, Rei y una polémica que dividió a las redes

La discusión no tardó en politizarse. Algunos cuestionaron el destino elegido y apuntaron contra la idea de “nacional y popular” asociada a la figura de la artista. Otros salieron a bancarla sin vueltas. “¿Y cuál es el problema? ¿Se los pagaste vos?”, escribió una usuaria. Otro comentario fue más irónico: “Si esto es turismo nacional y popular, explíquenme por qué mi sueldo no llega ni para el equipaje”.

Rei cumplió uno de sus sueños.

La emoción de la pareja.

También aparecieron mensajes en defensa directa. “La piba llena estadios y paga impuestos que construyen hospitales. Que veranee en Saturno si quiere”, lanzó un usuario. Otros marcaron que viajar puede ser mucho más barato dependiendo desde dónde y cómo se haga, relativizando los números que circularon.

María anduvo en moto de nieve.

El contexto no es menor. María viene de un año atravesado por situaciones personales durísimas, como problemas de salud graves, y también por hitos profesionales enormes, como dos shows a estadio lleno en River. Rei, en paralelo, sigue lanzando música y consolidando su carrera. El viaje aparece como un cierre simbólico después de meses intensos.