Belén “La Chilena” Negri reveló el gesto que tuvo María Becerra para ayudarla con su trastorno alimenticio: “Necesitaba...”

Belén “La Chilena” Negri decidió hablar sin filtros sobre uno de los momentos más complejos de su vida. En una entrevista reciente con Resumido Info, la influencer contó que atravesó durante años un trastorno de la conducta alimentaria y reveló que María Becerra tuvo un rol clave para que pudiera empezar a pedir ayuda y mirarse con más cuidado.

Belu explicó que el período más crítico llegó durante la pandemia, cuando convivía con la cantante. En ese contexto, admitió que atravesaba episodios de bulimia y atracones constantes, incluso mientras hacía transmisiones en vivo. “Fue cuando viví con Mari… yo seguía vomitando a escondidas obviamente”, relató, con una sinceridad que conmovió a muchos.

Lejos del golpe bajo o el juicio, María apareció desde un lugar amoroso. “Ella me comentó como: ‘Pero gorda, tenés que cuidarte, no es normal que estés haciendo esto’”, recordó Belu. Esa frase, simple y directa, funcionó como un llamado de atención que hasta ese momento no había logrado escuchar de sí misma.

Quién es Belén Negri y por qué su historia resuena

Belén Sofía Cabezas Córdoba nació en Chile y desde muy joven tuvo que hacerse cargo de situaciones difíciles. Trabajó desde los 16 años, cargó con conflictos familiares y convivió con un vacío emocional que la acompañó durante años. A los 19, decidió mudarse sola a la Argentina para empezar de cero y encontró en el streaming una salida laboral y emocional.

Sin embargo, el éxito no tapó el dolor. Belu explicó que necesitaba que alguien externo validara su vida para poder empezar a valorarse. “Yo como en ese entonces no sentía que tenía alguien importante en mi vida que me lo dijera”, confesó. Y agregó una frase clave: “Quizás fue ella la que necesitaba… cuando ella me lo dice, pude darle valor porque por mí misma no podía darle valor”.

Según contó, ese gesto la empujó a buscar herramientas terapéuticas y a tomar conciencia de lo que estaba viviendo. “Entonces, quizás necesitaba que alguien me lo diga”, cerró, sin romantizar el proceso y aclarando que todavía convive con recaídas, pero ahora cuenta con más recursos para afrontarlas.