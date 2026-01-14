María Becerra no para de ser noticia. Cuando no es por un show multitudinario, como si reciente paso por el Estadio de River Plate, es por su vida privada y por su capacidad de marcar tendencia. Esta vez, la cantante volvió a dejar a todos con la boca abierta, pero no por algo nuevo, sino por recuperar un estilo que sus seguidores más fieles conocen muy bien.

A través de las redes sociales, comenzó a circular una imagen que rápidamente se volvió viral. En ella, se ve a la artista con su nuevo (y viejo) sello distintivo: el rapado al costado. Este cambio de look no es casualidad; es el mismo que lucía en 2020, aquel año bisagra donde pasó de ser una reconocida YouTuber a la estrella de la música urbana que es hoy.

Un viaje en el tiempo: el look de los primeros éxitos

Para muchos, ver a María con este corte es recordar los videos de “High” o sus primeras colaboraciones que la posicionaron en lo más alto de los rankings. El posteo que desató la locura, con la frase “Ella está de regreso”, fue suficiente para que el fandom empezara a especular sobre lo que se viene.

El nuevo look muestra un rapado lateral bien definido que resalta sus facciones y le da ese aire rebelde y auténtico que la caracterizó en sus comienzos.

El cambio de look radical de María Becerra: se rapó y confirmó que una vieja era "está de regreso"

En plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, los comentarios no tardaron en llegar: “Volvió la verdadera Nena de Argentina”, “Se viene una era de hits como los de antes” y “Ese corte le queda pintado”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

¿Se viene una nueva era musical?

En el mundo del pop y lo urbano, un cambio de look tan específico suele ser el anuncio de una nueva etapa artística. El hecho de que María haya decidido volver visualmente a sus raíces hace que muchos se pregunten si su próximo material tendrá ese sonido más crudo y pegadizo que la hizo explotar hace seis años.

María Becerra (Foto: Instagram)

Después de un 2025 donde recorrió el mundo y experimentó con distintos géneros, este regreso a su estética original parece ser una declaración de principios. María sabe lo que quiere y, al parecer, está lista para reconquistar el trono con la misma energía con la que empezó.