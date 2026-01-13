La situación en la Patagonia argentina sigue siendo crítica debido a los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut, dejando a cientos de familias sin hogar y miles de hectáreas arrasadas. En este contexto de emergencia, surgió una noticia que trajo un poco de alivio y mucha emoción: María Becerra realizó una importante donación para equipar a quienes le ponen el cuerpo al fuego.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales por la usuaria de Instagram @paltavidavegana, una trabajadora que se encuentra en la zona del desastre. Según relató, el aporte económico de la cantante fue fundamental para adquirir insumos profesionales que el Estado o las organizaciones locales no llegaban a cubrir.

El gesto de María Becerra con la Patagonia: su donación fue clave para combatir los incendios

La donación de María Becerra para las brigadas del Sur

Gracias a la generosidad de la artista, se logró equipar a cuatro brigadas autoconvocadas. Estos grupos de voluntarios son, muchas veces, la primera línea de defensa contra las llamas en zonas de difícil acceso.

Con el dinero donado por María, se compraron:

Ropa de trabajo ignífuga y adecuada para el terreno.

Motobombas de alta potencia.

Mangas y lanzas (mangueras y picos profesionales).

Herramientas forestales específicas para el combate de incendios de interfase.

El posteo de la trabajadora no tardó en volverse viral, no solo por el monto de la donación, sino por el impacto directo que tuvo en el territorio: “Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina”, escribió conmovida, destacando que el gesto de la cantante ayudó concretamente a frenar el avance del fuego en sectores clave. “Con su donación de herramientas forestales, han podido ayudar a frenar los incendios”, aseguraron desde la zona afectada.

María Becerra más "La nena de Argentina" que nunca.

No es la primera vez que Becerra utiliza su llegada y sus recursos para causas solidarias, pero en esta ocasión, la urgencia de la Patagonia le dio un tinte especial. Los incendios en el sur no solo destruyen el ecosistema, sino que han dejado a muchísima gente sin comida, ropa ni techo, por lo que la llegada de herramientas para combatir el foco ígneo es vista como un “milagro” por los locales.

Mientras la comunidad artística y sus seguidores celebran este gesto, en Chubut las herramientas ya están en manos de los brigadistas, quienes continúan trabajando día y noche para proteger lo que queda del bosque nativo y las viviendas de los vecinos.