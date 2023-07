Tini Stoessel se quebró en pleno show con las palabras de Alejandro Sanz: el video

Hace algunas semanas, Tini Stoessel fue noticia por las declaraciones que dio sobre su salud mental. Ella misma, en pleno show, confesó que había pasado por momentos difíciles recientemente y que no sabía si era capaz de realizar la gira que tenía pautada en Europa. Este mensaje alarmó a su público y a los medios que inmediatamente se hicieron eco de sus dichos.

En un video que se hizo viral, se ve como Tini se toma un momento de su agitado show, respira con fuerza y se expresa frente a su público: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volverme a subir arriba de un escenario”.

Además, en una entrevista declaró: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales” y agregó: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

La artista hoy se encuentra en un proceso de recuperación con profesionales que la están acompañando en cada momento para que pueda estar bien anímicamente. Durante este proceso, también contó con el apoyo de su familia, sus amigos, el público y sus colegas. El artista español Alejandro Sanz, que además está sufriendo algunos problemas anímicos, se mostró muy empático con Tini.

Además de compartir un tema junto a la cantante argentina parece que estrechó una fuerte amistad. Él también está pasando por un presente algo complicado, de hecho lo expresó públicamente en varias ocasiones.

Alejandro Sanz en Twitter Foto: Twittter

Uno de sus últimos comunicados decía: “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, y agregó: “Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”.

Las palabras de Alejandro Sanz para Tini Stoessel

En varios de sus shows recientes, Tini hace un cover de un hit de su colega español, “Corazón Partío”. En ese momento todo el público se queda enamorado con la interpretación de la artista y corea junto a ella la canción que es un éxito hace más de 20 años.

En esta oportunidad, al finalizar de cantar, Tini fue sorprendida con un mensaje del propio Alejandro Sanz, que con mucho amor le brindó su apoyo. “Te quiero mucho, te lo agradezco, además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho”, fueron parte del mensaje que hizo llorar a la artista argentina.

La artista no pudo seguir su show por unos minutos cuando rompió en llanto de la emoción y alegría. Como puede verse en el video que se viralizó a través de las redes sociales como TikTok, Tini se abrazó a uno de sus músicos y trató de secar sus lágrimas para poder continuar con lo que restaba de su presentación.