Tini Stoessel habría generado enojo por el precio de las entradas para sus próximos shows: cuánto cuestan

“Un Mechón de Pelo” es el álbum más personal y orgánico de Tini Stoessel. Tras ser diagnosticada con depresión y pasar por momentos muy duros como la internación de su padre, la cantante se alejó un tiempo de las cámaras para conformar una de las piezas más fuertes de su carrera.

“Ójala pueda tambien acompañarlos en algún punto de sus vidas. Que no se sientan solo, que no tengan miedo de llamar a alguien si lo necesitan”, entabló Tini Stoessel en un live previo al lanzamiento de su álbum.

Ahora bien, para celebrar el éxito de su álbum, la intérprete de “Pa” decidió realizar tres shows en vivo en Buenos Aires para cantar por primera vez sus nuevas canciones. El evento sería el 25, 26 y 27 de abril en el Hipódromo de Hurlingham.

Las entradas y cuándo y dónde son los shows de Tini Stoessel en Buenos Aires Foto: Twitter

No obstante, pese a la emoción de la cantante y sus fanáticos, hubo un detalle que no pasó desapercibido. En este sentido, diferentes usuarios quedaron alarmados tras conocer el precio de las entradas.

Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Tini Stoessel

De acuerdo con medios como Minuto Uno y LMN Neuquén, algunos fanáticos de la actriz estarían sumamente molestos por el lugar donde se realizará el evento y el costo por cada tickets. Respecto al primer punto, el hipódromo solo tendría espacio para no más de 5.000 personas y podría generar complejidades al momento de comprarse las entradas.

Respecto al segundo punto, el precio de las entradas fue un punto que generó mayor impresión entre los usuarios. El precio más bajo por entrada es de 57.000 pesos y la más alta (que sería la Platea Alta) sería de 218.000 pesos.

El precio de las entradas para el show de Tini Stoessel en el Clun Hurlinghan Foto: Twitter

Estos serían los precios si se conforman en un solo pago. Desde este ámbito, al realizarse por cuotas, la entrada más baja podría quedar en hasta casi 75.000 pesos.

La defensa de Lizardo Ponce a Tini

Respecto a otro punto, la artista se hizo nuevamente titular en los diarios. En este caso fue gracias a los comentarios de Lizardo Ponce en apoyo hacia ella y contra la familia de Camila Homs.

“Tini no necesita nada que venga de ese lado porque ella es Tini desde siempre. No necesitó de nada para lograr todo lo que logró y que otras personas no van a llegar a lograr nunca”, alegó el periodista y locutor.