Coscu fulminó Tini Stoessel en su nueva reacción: “Agarro una ensalada y le meto de todo”

Coscu es un streamer, youtuber e influencer argentino de 32 años, que saltó a la fama tras su continua participación en plataformas digitales. También, es creador de los Coscu Army Awards, un evento que reúne a todos los creadores de contenidos de streaming, y actualmente, es parte de “Generación F” (ESPN).

En su canal de Twitch, Coscu suele realizar reacciones a canciones que lanzan artistas populares o emergentes dentro de la industria musical. En esta oportunidad, el streamer reaccionó a Un mechón de pelo, el quinto álbum de estudio de Tini Stoessel, el más personal e íntimo de su carrera.

Coscu reaccionó a Un mechón de pelo, el último álbum de Tini Stoessel Foto: Twitter

Uno de los primeros adelantos del álbum fue “Posta”, una canción en la que Tini Stoessel habló sobre las críticas que recibió durante los más de 10 años de su carrera, desde su música hasta su aspecto físico y su posición, y contó como eso la perjudicó.

En Twitter se viralizó el video en el que Coscu reaccionó a “Posta” de Tini, y realizó una crítica frente a la canción. “No entiendo nada”, dijo Coscu y argumentó: “Siento que un productor se había fumado 20 porr*s y le dijo: ‘oye, Tini, escucha esta idea: primero enojada, después triste, sacada, alguien se rompe el dedo chiquito del pie con la mesa ratona, en vez de rubia vas a ser morocha y después rubia de nuevo, te sacas la capucha y vas a tener autotune, pero después te lo sacamos’”.

Coscu volvió a señalar que no entendió la canción y expresó: “El productor le echó toda la carne al asador. Yo cuando me cocino, agarro una ensalada y le meto de todo, pero cuando escucho un tema no me gusta que le metan de todo, solo cositas”.

La palabra de Coscu frente a las acusaciones de criticar a “Posta” de Tini Stoessel

A través de Twitter, Coscu quiso aclarar la situación frente a su reacción de “Posta” de Tini Stoessel, y escribió: “No hable mal, nunca hablaría mal de Tini, pero si no me gusta un tema tengo que ser honesto, sin ofender”.