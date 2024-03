Coscu: ¿Futuro presidente de Racing?

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es uno de los primeros streamers de la Argentina. Tanto aumento su visibilidad, y su fama, que llegó a trabajar en conjunto con Racing, el club de que es hincha, y le preguntaron si le gustaría ser presidente del club en el futuro.

Que hace ahora Coscu en Racing y su respuesta a un futuro político en el club

Hace unos meses, Coscu se reunió con Víctor Blanco, presidente de Racing, para poner plata de su bolsillo y que el plantel profesional de La Academia pueda participar en la Liga Argentina.

El streamer está dispuesto a colaborar con el club del que es hincha Foto: Instagram: @Martinpdisalvo

Pedro Pérez Disalvo, el hermano de Coscu, es uno de los referentes de Racing en la disciplina del club. Víctor Blanco es el presidente de Racing desde el 2013, este año hay elecciones en Racing, y más de 10 listas se van a presentar en busca de un lugar en la dirigencia.

El streamer es embajador de Racing en el mundo Foto: Instagram:@Martipdisalvo

La decisión de Coscu sobre ser presidente de Racing

En “Somos Gelatina”, le preguntaron a Coscu si le gustaría ser presidente de Racing y declaró: “No me gustaría ser presidente de Racing, simplemente les doy plata. A Racing le doy todo y me gusta. Creo que el socio que pueda, tiene que aportar al club, porque creo que eso es un club”.

Coscu también le cerró la puerta a un posible futuro político: “No hay chance que me meta, voy a tener 50 años y van a seguir diciéndome que me sigue una banda de gente, pero no hay chance”.