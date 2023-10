La tremenda denuncia contra Coscu: sus perros habrían atacado a una vecina y asesinado a su perro

En las últimas horas, se ha reportado una denuncia contra Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, debido a un incidente en el barrio Santa Bárbara de Tigre, en el cual sus perros habrían herido a una vecina y mataron a su mascota.

El incidente habría tenido lugar el jueves 28 de septiembre, y ahora se han revelado los detalles de la denuncia penal presentada por Kammann Carla, una mujer de 48 años.

Esta información fue divulgada por el panelista de DDM (América), Pepe Ochoa. El panelista también adjunto imágenes con los detalles de la denuncia que realizó la vecina de Coscu. “Sus tres perros mataron a la perrita de una vecina y la atacaron ferozmente. Él dormía la siesta y se enteró porque los guardias del barrio cerrado donde vive le llevaron los perros”, escribió.

El periodista Pepe Ochoa publicó la denuncia contra Coscu. Foto: Captura de pantalla

La denuncia contra Coscu

Según trascendió, la denunciante habría relatado toda la situación a través del grupo de WhatsApp de los vecinos, explicando la situación: “Paseaba a mi perrita con correa, como lo hacíamos todos los días en el mismo circuito, y cerca del lote 382, dos pitbull y un dogo, sueltos, corrieron hacia nosotras, en jauría, no eran perritos... eran bestias”.

“A mí, uno me llevo por delante, me tiro al piso, y pegué la cabeza contra el asfalto. Me defendí poniendo el brazo en el cuello, pudo morder el codo, otro la rodilla”, explicó, antes de tocar el tema sobre la pérdida de su perrita Polly: “Los tres fueron por ella y la despellejaron, literal. Pedí ayuda. Y salieron dos vecinas, madre e hija, que me ayudaron (están como testigos de la causa), pero por la cizaña que tenían fue imposible separarlos”.

Además, agregó: “Ante mi llamado, y el de las vecinas, llegaron dos guardias que tampoco los pudieron separar y trajeron herramientas para hacerlo. En resumen, Polly murió a causa de las heridas y de las infecciones. Yo con lesiones, pero podría haber sido víctima si no hubiera estado mi perra”.