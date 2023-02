Tiago PZK filtró su verso de “Antes de perderte remix” y reveló detalles de su colaboración con Duki

Tiago PZK sorprendió a sus fans con un inesperado lanzamiento musical. El cantante de Monte Grande filtró él mismo su verso de “Antes de perderte remix”, una nueva colaboración con Duki. Además, compartió detalles de cómo fue crear ese single y reveló el motivo por el cual nunca salió a la luz.

Desde un lujoso balcón, Tiago PZK cantó frente a cámara su parte de “Antes de perderte remix”, la canción interpretada originalmente por Duki, a la que se sumó. Sin embargo, esta versión desconocida fue descartada y nunca fue publicada de manera oficial.

“Antes de perderte” pertenece al EP “Temporada de reggaetón 2″ del rapero y es uno de los sencillos más antiguos, ya que años atrás había revelado un fragmento con una instrumental de trap. Luego, decidió modificar la pista y lo incluyó en su último material discográfico.

Por su parte, Tiago reveló que el remix no va a salir y contó los motivos. “No estaba planeado que salga, lo habíamos hecho hace bastante” aseguró durante un vivo en Instagram. “Le quiero hacer un presente a la gente que me sigue, y dije ‘a ver los temas que tengo que no van a salir’ y encontré el remix ese” explicó. Respecto a su verso descartó la posibilidad de usarlo en otro tema. “Lo subí de manija que estoy” expresó respeto a la inesperada publicación.

Tiago PZK nominado a Premios Lo Nuestro 2023

Este año, Tiago PZK recibió dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro y compite en las categorías Remix del Año por su éxito mundial “Entre Nosotros (Remix)” y Colaboración del Año en la categoría urbana por “Nos Comemos” ft Ozuna.

Además, se presentará en vivo durante la ceremonia con su más reciente single “Bemaste”, la romántica canción dedicada a su novia, Belén ‘La Chilena’ Negri.