Tiago PZK estuvo presente en Crossover para una entrevista junto a Julio Leiva donde confesó haberse mudado y ya no vivir más junto a los integrantes de “Los de la Casa”: Lit Killah, Rusherking y FMK.

“Nos mudamos cuando estábamos en cuarentena, todos estábamos mucho más tranquilos no podíamos ni salir a la calle y creo que fue una época hermosa” empezó contando Tiago y prosiguió: “Yo creo que no voy a volver a vivir algo así en mi vida”.

Sin embargo, el cantante argentino explicó que su crecimiento profesional y el aumento en la cantidad de trabajo, los fue distanciando y dejaron de compartir tiempo juntos. Contó que muchas veces no sabían nada del otro por semanas y se sentía solo con la casa vacía.

“Yo me fui primero. Soy el que más necesita compañía, hablar, si no me enrosco, soy un chabón muy enroscado” se rio antes de proseguir: “Yo siempre decía ‘me voy a ir’, y los pibes no me creían y yo me terminé yendo y creo que eso hizo que se desconectaran más todavía las cosas. A partir de eso yo creo que ya se dieron cuenta solos de ‘bueno listo esta etapa ya terminó'”.

Cabe recordar que Tiago PZK, en sus historias de Instagram ya había manifestado que se iba a mudar porque tiene un departamento nuevo, lo que presumía una separación de los integrantes de “Los de la Casa”, quienes revivieron la escena urbana a raíz de su unión.

Tiago relató como en un primer momento quien apostó por todos ellos fue Lit Killah, que era el único que en ese entonces ya estaba siendo más escuchado y tenía algunos hits, con los cuales ganaba el dinero suficiente como para ofrecerse a pagar los gastos de los cuatro durante los primeros meses. El plan consistía en convivir un tiempo y ver si podían seguir creciendo, y fue justamente así como se impulsaron entre todos en sus carreras artísticas, escuchándose y motivándose.

El descargo de Tiago PZK tras su polémica foto junto a Ovy On The Drums

En las últimas horas comenzaron a circular algunas fotos de Tiago PZK junto a Ovy On The Drums, el artista que estuvo involucrado en el conflicto de Paulo Londra y Big Ligas, y salió a defenderse de las acusaciones.

Luego de que salieran a la luz las imágenes, rápidamente en las redes sociales le recriminaron a Tiago PZK que haya posado con Ovy On The Drums, ya que en su momento mostró su apoyo para con Paulo Londra.

A través de Twitter, el cantante de Monte Grande expresó: “Gracias a los que me defienden ante las pelotudeces que hablan los haters, los amo mucho pero no le den más cabida a los giles.”

Y para finalizar con la polémica agregó: “Y le pido a la gente que me sigue que por favor jamás le tiren m*erda a otro artista, el hate aunque no lo demostremos nos afecta mucho.”