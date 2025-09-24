Se reveló cuál será el setlist de Futttura, el festival de Tini Stoessel en Tecnópolis

Tini Stoessel ya está lista para hacer historia con FUTTTURA, su show más ambicioso hasta el momento. Mientras crece la expectativa por el megaespectáculo que tendrá lugar en Tecnópolis, un detalle llamó la atención de sus seguidores más atentos: algunas de sus canciones cambiaron el canvas en Spotify y ahora llevan la estética oficial del festival.

Temas como 22, pa, Fresa y La Triple T aparecieron con nuevas visuales que remiten al concepto futurista del tour. Inmediatamente, los fans lo leyeron como una confirmación del set list y explotaron en redes sociales con teorías, especulaciones y capturas de pantalla que se viralizaron al instante.

La propia Tini adelantó que FUTTTURA durará tres horas y recorrerá las distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos con Violetta hasta sus hits más recientes. Para eso, el show contará con tres escenarios y una puesta en escena que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Además, en las últimas horas circularon rumores de que se podría sumar una nueva fecha en la grilla, ya que las entradas se agotaron a gran velocidad. Hasta ahora, Tini Stoessel colgó el cartel de “sold out” en las funciones de octubre (24, 25 y 31) y noviembre (1, 2, 7 y 8).

En redes, las reacciones no tardaron en llegar: “CONFIRMANDO EL SETLIST?”, escribió una cuenta de fans en X al mostrar las capturas de las canciones que adoptaron la estética de FUTTTURA en la plataforma de streaming.

Otras canciones que fueron confirmadas con algunas acciones de Stoessel fueron: En mi mundo, Te Creo, Veo Veo, Como quieres, Cupido, La Loto, Buenos Aires, El Cielo, Universidad.