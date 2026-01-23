Se filtró un video del tremendo accidente que tuvo Tini Stoessel en medio de sus shows en FUTTTURA

A tres meses del estreno de FUTTTURA, el ambicioso festival con el que Tini Stoessel marcó una nueva etapa en su carrera, se filtró un video que generó preocupación entre sus fans. En el aftermovie oficial, de apenas seis minutos, apareció una escena tan inesperada como impactante: un accidente que la cantante sufrió en medio de uno de los shows.

El material repasa los momentos más intensos del festival, desde la producción hasta los ensayos y el detrás de escena. Sin embargo, hubo una secuencia que se llevó toda la atención. En ella, se ve a Tini trasladándose de un escenario a otro en los típicos carritos de golf que se usan para los cambios rápidos de vestuario y los movimientos contrarreloj entre canciones.

El momento en el que Tini se sube al carrito de golf.

En pleno trayecto, el carrito perdió el control. Según se observa en el video, había personas cruzando el camino y, al intentar esquivarlas, el vehículo terminó chocando contra una estructura de mampostería. El impacto fue fuerte y tomó a todos por sorpresa. Tini llegó a agarrarse con fuerza para no salir despedida.

El reclamo de Tini a su equipo.

Las imágenes muestran el momento exacto del choque y el desconcierto inmediato del equipo. La escena dura apenas unos segundos, pero alcanza para dimensionar el riesgo al que estuvo expuesta la artista en uno de los instantes más exigentes del show.

El detrás de escena de FUTTTURA y el pedido urgente de Tini Stoessel a su equipo

El aftermovie también incluye una reunión de balance que el equipo realizó al finalizar esa misma jornada. Allí, Stoessel tomó la palabra y puso el foco en lo ocurrido, dejando una frase que no tardó en viralizarse por su crudeza y sinceridad.

“Me parece mucho más prioritario que el camino esté sin nadie cuando estamos en el carrito, porque hoy casi nos matamos, boludo”, dijo la cantante, visiblemente afectada por lo que había pasado minutos antes.

En ese mismo intercambio, una integrante de su equipo explicó que ese traslado era uno de los momentos más jugados del show. Se trataba del tramo con menos margen de error, ya que coincidía con los cortes entre canciones y los cambios de vestuario más ajustados del espectáculo.

El momento del choque.

FUTTTURA no solo marcó un récord de funciones agotadas y despliegue técnico, sino que también expuso el nivel de exigencia física y logística que implica un show de esa magnitud. El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en los recitales y el cuidado de los artistas en escenarios tan complejos.