Por primera vez, se conocieron imágenes inéditas de Tini Stoessel en la preparación de FUTTTURA

Tini Stoessel volvió a emocionar a su fandom con el lanzamiento de un video inédito que muestra, por primera vez, cómo fue la preparación real de FUTTTURA, el proyecto que marcó un antes y un después en su recorrido artístico. A días de que empiece la gira, la cantante abrió el archivo emocional del festival y dejó ver todo lo que no se vio desde el escenario.

“Un poco más de lo que fue FUTTTURA 🛸 les dejo el video completo en YouTube mis amores. Cada vez falta menos para que empiece la gira y van a ir habiendo más sorpresas”, escribió Tini al compartir el material, que rápidamente se volvió tendencia en redes.

El aftermovie no solo repasa la magnitud técnica del show, sino que pone el foco en el costado humano. Ensayos interminables, momentos de intimidad con el equipo, escenas junto a Rodrigo De Paul acompañándola en la previa y, también, uno de los golpes más duros del proceso: la suspensión del estreno del 24 de octubre por cuestiones climáticas. Lejos del glamour permanente, el video muestra a una Tini atravesada por la presión, la frustración y la necesidad de seguir adelante.

La cantante compartió un video íntimo sobre su festival.

El detrás de escena de FUTTTURA y el momento más difícil

Uno de los fragmentos más fuertes del clip es el anuncio oficial de la reprogramación del show en Tecnópolis. En un círculo íntimo, se escucha leer a un integrante del equipo de la artista leer el comunicado: “Debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre”.

El momento en el que le leían el comunicado a Tini Stoessel.

La frase resume el espíritu de FUTTTURA: tecnología de punta, sí, pero con el corazón como eje central. La suspensión no frenó el proyecto, sino que reforzó el vínculo entre la artista, su equipo y el público, que agotó todas las fechas en Buenos Aires.

Rodrigo de Paul acompañó en todo el proceso a Tini.

El festival, que tuvo lugar en Tecnópolis entre octubre y noviembre de 2025, registró múltiples funciones sold out y confirmó a Tini como una de las figuras más convocantes del pop regional. FUTTTURA no fue solo un show, sino una experiencia estética, emocional y conceptual.

Tini en los ensayos.

Ahora, con la gira a punto de comenzar, el proyecto cruza fronteras y suma fechas en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y distintas provincias argentinas como Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta.