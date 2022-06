Duki estrenó este jueves su nuevo single “Antes de Perderte” con un video en blanco y negro ambientado en el París de los años 40′, que despertó una particular curiosidad por mostrar su rostro sin tatuajes y por lo diferente que es el proyecto con respecto al resto de sus clips.

En TikTok, la usuaria @Maeluduena compartió el detrás de escena de esta canción, derrumbando algunas hipótesis que se habían hecho sobre el desarrollo del mismo. Así fue como pudo verse que tanto Duki como la protagonista del video, no manejaban realmente si no que el auto estaba estático y una proyección detrás de ellos generaba el efecto de movimiento.

También se demostró que el cantante argentino estaba maquillado y la falta de tatuajes en su rostro no se debía a una edición de postproducción como habían especulado los fans.

El video despertó rápidamente toda clase de comentarios divertidos por parte del resto de los usuarios que respondieron con sarcasmo: “Cómo que no fue a París?”, “Cómo que no viajaron al pasado?”, “Cómo que no iban a 160 por autopista?” o “Cómo que Duki no es gris?” entre muchos otros.

Duki presentó su nuevo single “Antes de perderte”

Duki lanzó este jueves su nuevo single “Antes de perderte” y ya está disponible en todas las plataformas, con un videoclip ambientado en los años ‘40.

“Antes de perderte” habla de una pareja obligada a separarse, junto a la búsqueda de perdón por parte de Duki. El video está en blanco y negro, y muestra a una pareja de otra época, diciéndose adiós.

La producción fue escrita y dirigida por Facundo Ballve, quien guionó el clip, haciendo un guiño a la película “Casablanca” cuyo nombre aparece en el boleto de tren de la protagonista.

Cabe destacar que este video causó revuelo en las redes sociales porque el cantante argentino se muestra por primera vez sin tatuajes en el rostro, ya que fueron cubiertos por maquillaje, dejando así entrever cuál sería la imagen de Duki sin tinta.