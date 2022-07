Tini compartió el detrás de escena del videoclip de su nuevo tema “La Loto”, que lanzó este miércoles junto a Becky G y Anitta.

Luego del lanzamiento de la colaboración, Tini publicó en el mismo día del estreno el detrás de escena de la grabación del videoclip de “La Loto”, en un video que dura poco más de tres minutos.

“We’re on set for the “La Loto” music video with (Nosotros estamos en el set del video musical de La Loto) Tini, Becky G y Anitta”, escribieron desde la cuenta oficial de Instagram junto a la cantante argentina.

“La Loto” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video musical en YouTube alcanzó las 164.000 visualizaciones en menos de una hora. Se trata de un reggaetón en el que la mezcla de voces de las tres artistas se equilibra, manteniendo en todo momento un ritmo alegre y pegadizo.

De hecho, las tomas muestran un bar y presentan a las tres cantantes como protagonistas, preparándose en primera instancia para salir de noche.

Las tres se mantuvieron constantes en redes sociales compartiendo fragmentos del video y dejando en sus perfiles de Instagram el link para que sus fans pudiesen ir a escuchar la canción.