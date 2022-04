Rusherking compartió una nueva versión de su single “Otra noche más”, esta vez grabada en un bar de Buenos Aires frente a un público que fue tomado por sorpresa por el artista de Santiago del Estero.

Este miércoles 6 de abril, Rusherking sorprendió a sus fans con la publicación “Otra noche más” (versión barcito). En el video publicado en su canal de YouTube, el músico se encuentra acompañado por su guitarrista para interpretar el single ante una audiencia desconocida.

El cantante de Santiago del Estero desplegó su talento frente a los comensales de Nápoles Bar, ubicado en la Av Caseros de la Ciudad de Buenos Aires, entre el Parque Lezama y San Telmo.

Como puede verse en el video, al principio el público no comprende bien qué sucede aunque rápidamente se compenetran con el artista y disfrutan de la versión acústica de “Otra noche más”.

Rusherking salió desmentir un rumor sobre lo que hacía con los regalos de sus fans

Rusherking desmintió el rumor de que le da los regalos que recibía de sus fans a sus amigos. A través de su cuenta de Twitter el cantante de Santiago Del Estero aclaró lo sucedido.

Una seguidora en Twitter comparó los regalos que había recibido Rusherking con imágenes donde sus amigos aparecían usando los accesorios similares a los que le fueron obsequiados. El autor de “Loba” salió a desmentir el rumor y explicó la situación.

“Siempre me meten en quilombos jajaja, el gorrito no es el mismo, y la funda se la preste a un amigo un día que se compró su celu nuevo Y NO TENÍA, como inventan boludeces” escribió Rusher en la red social del pajarito azul.

Más tarde, el santiagueño continuó su descargo: “Como le gusta tirar odio a la gente, lo disfrutan parece” y, finalmente, decidió cerrar el tema con un mensaje para sus seguidores: “Gracias a los que están de verdad bancando, los quiero mucho.”