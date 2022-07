Las horas compartidas en el estudio derivaron en que terminaran juntos en un tema. Entre producciones y encuentros, se gestó la idea para que nazca “Te esperaré”, canción que marca el primer lanzamiento en conjunto de Robleis y Estani como artistas, quienes prometieron tocar el hit en el Teatro Gran Rex.

“Se nota un montón el recibimiento de la gente y en esta caso no fue la excepción. Se esperaba un feat y que colaboremos en un tema”, cuenta Robleis en una entrevista con Vía Urbano.

Sobre “Te esperaré”, los artistas argentinos coincidieron en que “el recibimiento de la gente fue increíble”. En ese sentido, el tema se ubicó en los primeros días de estreno entre las principales tendencias de música.

Esta conexión entre Estani y Robleis se vio en un éxito como “Una noche más”, que se estrenó hace ocho meses y que cuenta con más de 20 millones de visualizaciones en YouTube. En el reciente lanzamiento, el primero de ellos dejó el lugar de productor para ponerse a la par y mostrarse como cantante.

“Somos parecidos, hablando con él (por Estani) y Big One me di cuenta del trabajo de un productor y no meterme en el trabajo, porque no tengo tanta idea. Si tengo que proponer algo, lo propongo, a veces me pongo medio molesto”, asegura el creador de contenido.

Por su parte, su colega agrega: “Aprendí a no ser tan perfeccionista, cuando el tema está bien, listo... Los temas no se terminan, se abandonan, porque sino podés estar toda la vida cambiándole cosas y puede ser contraproducente”.

En tanto, Robleis adelantó que Estani estará en sus shows en el Gran Rex, donde prometieron tocar “Te esperaré” para que el público la pueda escucha en vivo. “Estoy contando los días. Me pongo a pensar en el tiempo que me queda y lo que tengo que hacer, pero creo que van a salir unas fechas increíbles; fue todo muy rápido. Va a estar Estani”, dice el cantante argentino que está radicado en Andorra desde 2019.

En referencia a la reacción de los seguidores al tema, Robleis deja un detalle que se vio reflejado en las redes sociales: “Lo que se dio es el tema de al altura, Estani mide una banda y yo soy enano, incluso en una escena del video se nota la diferencia e hicieron memes”.

Por último, al ser consultados sobre la falta de oportunidades en el interior del país para crecer a gran escala, opinan: “Dios atiende en Buenos Aires. No es que en Buenos Aires está todo el talento, pero tiene mucho flujo de trabajo que otras ciudades no tienen. Desde cualquier lugar del mundo podés hacer un tema y subirlo a YouTube, pero el laburo que viene después con un equipo de trabajo, se hace muchos más fácil acá”.