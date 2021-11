Robleis es un suceso. Tocó las puertas de la música y ésta le dio la bienvenida a lo grande: temas que acumulan millones de reproducciones y tres funciones agotadas en el Teatro Vorterix. Si bien no abandona su faceta de creador de contenido, la atención está dividida y el rol de artista crece a pasos agigantados.

En una entrevista con Vía Urbano, Robleis valora la revolución musical que atraviesa Argentina y, de hecho, se sincera al decir que no toca un estudio en Andorra -donde vive- “ni queriendo”. A su vez, cuenta la increíble historia detrás de su último tema “Señal”.

“En Andorra no toco un estudio ni queriendo, por eso vengo a Argentina. En Andorra estoy tranqui con mi familia, pero me distancio bastante del tema de la música”, contó el multifacético artista argentino, quien se mudó al país europeo en 2019.

Tras el estreno de su último tema “Señal”, el artista de 23 años reveló un secreto detrás de esa canción que acumula más de un millón y medio de views: “Es muy gracioso, lo voy a contar por primera vez. Fue una locura porque terminé de escribir “Señal” y justo cuando terminamos la producción, estuve con mi crush literalmente, quería estar con esa persona y después de tres años se dio. El tema encaja y me conecta a eso”.

Además, el joven argentino residente en Andorra cuelga el cartel de sold out en tiempo récord para sus tres presentaciones en el Teatro Vorterix. De este modo, “Proyecto Robleis” llegará el 1, 2 y 3 de diciembre con entradas completamente agotadas.

“Estoy muy manija, llegó muy rápido, planificaba todos muy shows para 2022 y de la nada tres fechas agotadas en diciembre. Le estoy metiendo a los ensayos todos los días”, dijo.

Robleis en el Teatro Vorterix.

La entrada de Robleis a la música

“Surgió la idea de empezar con la música, iba a lanzar a mi hermana y me termine mandando yo, empecé a trabajar con gente muy picada como Big One, con el tema de la música son otras vibras, esas ganas de empezar con un nuevo proyecto, estoy con las ansias de que me vaya lo mejor posible y lo disfruto mucho”, contó sobre su idea de comenzar como cantante.

Y agregó: “Mis ingresos fuertes son por el lado que vengo trabajando hace años, en los videos y en la música vengo invirtiendo con mis ahorros. Con los shows, la idea es invertir y que sea un espectáculo, dejando de lado lo que es lo monetario”.