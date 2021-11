Ya pasó lo complicado y la mesa está servida. Ahora Dillom espera sentado, a la expectativa del plato fuerte: el 1 de diciembre saldrá a la luz “Post Mortem”, que cuenta con 18 canciones y que representó para el artista un proceso “agotador”.

En una entrevista con Vía Urbano, Dillom confesó que fue un “desafío” encarar el nuevo álbum, en el que se aprecia diversidad musical, teniendo en cuenta que se pueden escuchar más géneros que solo trap.

“Quise tocar nuevos géneros para mí, me gusta experimentar nuevos sonidos y el desafío era crear eso y que el disco sea cosas distintas que formen parte de la misma cosa y creo que lo logramos muy bien. Estoy conforme con el resultado”, analizó el artista de 20 años.

En ese sentido, agregó que el proceso de trabajo de “Post Mortem”, que cuenta con 18 canciones, fue “agotador” y hasta chicaneó con tener “aunque sea una semana de vacaciones para estar con mi familia en Misiones” después del lanzamiento.

Al ser consultado por su último single “Pelotuda” y el descargo que hizo en redes sociales agradeciendo el apoyo al tema, explicó que él se mide mano a mano con las figuras más grandes de la industria y que es más difícil sonar en todos lados porque, a diferencia del resto, su música no es friendly o de contenido no explícito.

“Lo que estoy haciendo puede tener los números que tienen los grandes de la industria pero es muy difícil por el tipo de música que hago. Todos me decían que el tema no se podía llamar ‘Pelotuda’, lo peleé y siento que fue una buena decisión. Hay algunas cosas que algorítmicamente no se muestran y le gané a la computadora, que le vaya bien a un tema que se llama ‘Pelotuda’ significa que a la gente le gusto de verdad”, reflexionó.

Además, el cantante argentino de trap reveló el motivo por el que no hace colaboraciones con las artistas de la escena: “No estoy haciendo colaboraciones porque estuve trabajando en el disco y un poco me cansé. También siento que mi música es difícil de combinar con otras, a veces me dan ganas de hacer cosas con otra persona pero es difícil que quede un buen resultado, pero estoy abierto y los respeto mucho a todos”.

Por último, ya piensa en “Post Mortem tour”, que se llevará a cabo el año que viene y luego del show que realizará con Muerejoven en Córdoba. “Ya estamos empezando a hacer los ensayos con la banda, me gustaría llevarlo a cabo de la mejor manera posible”.