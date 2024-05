Quiénes son Twenty One Pilots, el exitoso dúo estadounidense que regresará a Argentina

Twenty One Pilots ha sido uno de los dúos más exitosos a nivel internacional. Su canción “Heathens” para Suicide Squat vendió más de 5 millones de copias y su álbum ‘Blurryface’ fue certificado 3x Multi-Platinum. Por tanto es una banda que cada día cosecha sumos éxitos.

Es por ello que el 25 de enero de 2025 regresarán a Buenos Aires por segunda vez como parte del The Clancy World Tour en el Movistar Arena. Esta sería su primera presentación en solitario (dado que su primer concierto fue el Lollapalooza 2023) en conmemoración de su próximo álbum “Clancy”.

“El dúo norteamericano oriundo de Ohio hace su esperado regreso a la Argentina para presentar en el Movistar Arena “CLANCY”, su nuevo disco de estudio, y hacer vibrar a todos sus fans”, destacó la descripción del Movistar Arena.

Quiénes son Twenty One Pilots

Twenty One Pilots es un dúo proveniente de Ohio, Estados Unidos. Se formó en 2009 por el vocalista Tyler Joseph junto con Nick Thomas y Chris Salih. Los tres eran estudiantes universitarios que buscaban patrocinios para poder tocar.

Ahora bien, si bien lanzaron su primer álbum a fines de 2009, en 2011 la alineación de la banda cambió con la salida de Chris y Nick. De esa forma, Josh Dun, inseparable amigo de Tyler, entró a la banda como baterista.

"Ride" , una de las canciones más exitosa de la bada, tiene mil seiscientos millones de escuchas. Foto: Página

Seguidamente, el nombre de la banda tiene un significado particular. El cantante se inspiró en la obra de teatro titulada All My Sons, de Arthur Miller. La misma se trata de la historia de Joe Miller, un padre que se dedicó durante la Segunda Guerra Mundial a vender piezas incompletas o defectuosas que se destinaban a la fabricación de aviones de guerra.

"All My sons" , la historia detrás del nombre Twenty One Pilots. Foto: Sopitas

Sin embargo, pese a su negocio iba en función de su familia, todo cambió al enterarse que, tras la guerra, sus piezas fueron causantes de múltiples accidentes. Entre ellos, la muerte de 21 pilotos estadounidenses.

La banda consta de 6 álbums que integran diferentes géneros como hip hop, indie rock, electro pops , y reunifican 33 millones de escuchas en Spotify. Las canciones más conocidas entre la banda son: “Heathens”, “Ride”, “Stressed Out”.

Quiénes son Twenty One Pilots, el exitoso dúo estadounidense que regresará a Argentina Foto: Youtube

Esta última canción fue la que los catapultó al éxito por su sentido significado: la preocupación por la vida adulta.