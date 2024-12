Quién es Homer El Mero Mero: de su polémica presentación en Párense de Manos II a su pelea con Nicki Nicole y Dillom

Homer El Mero Mero se ha robado toda la atención de Párense de Manos II. El jueves 19 de diciembre se realizó el mega evento que reunió a figuras del ambiente del stream y el mundo del entretenimiento con el boxeo. Sin embargo, el rapero protagonizó un insólito momento en vivo que generó una enorme repercusión en las redes sociales.

El cantante se subió al ring armado en el estadio de Vélez Sarsfield animar al público con un show en vivo pero no pudo terminar su presentación debido al estado en el que se encontraba. Como consecuencia, Homer El Mero Mero fue abucheado por la audiencia presente y debió ser retirado por el personal de seguridad.

Por supuesto, el insólito momento quedó registrado por varios de los presentes que capturaron las imágenes en forma de video y lo compartieron rápidamente en las redes sociales. Mientras tanto, Luquitas Rodríguez, organizador y conductor del evento, tuvo que hacer tiempo en pleno stream ya que la transmisión fue interrumpida durante algunos minutos.

Quién es Homer El Mero Mero

Su nombre real es Lucas Darío Giménez, aunque en el ambiente del género urbano es conocido como Homer El Mero Mero. Es un rapero argentino que se hizo popular por ser parte del grupo Bardero$, junto a C.R.O., otro de los referentes del trap nacional.

Homer El Mero Mero y C.R.O (que a su vez forman el dúo Bardero$) son las figuras principales del festival (Instagram).

A lo largo de su carrera, Homer ha conseguido convertirse en uno de los exponentes del trap argentino a nivel internacional. Nació el 5 de junio de 1990 en Neuquén, en la Patagonia argentina y fue uno de los pioneros del movimiento musical que se originó, en gran parte, gracias a varios nuevos talentos que surgieron del freestyle.

Sin embargo, Homer El Mero Mero también ha sido protagonista de algunas polémicas. Principalmente debido a su llamativo estilo de vida. En más de una ocasión, el rapero se ha mostrado con armas, y sus polémicas letras suelen hablar de sustancias prohibidas. Incluso, su lema es “Esto no es música, es droga”.

Cómo fue el cruce de Homer el Mero Mero con Dillom y Nicki Nicole

En el pasado ha tenido algunos cruces con colegas como Nicki Nicole, a quien criticó por sus dichos sobre Diego Armando Maradona, y hasta con Dillom, con quien pudo resolver sus diferencias en privado.

El primer cruce fue debido a una entrevista que brindó Nicki Nicole donde soltó una polémica frase. “Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”, dijo la rosarina ante El País, al ser consultada por la muerte del reconocido jugador.

Y agregó: “Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, aseguró.

Por su parte, Homer se metió en la polémica y escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “No importa lo que Diego hizo con su vida, importa mucho más lo que hizo con la vida de tantos argentinos y argentinas. A los muertos no se lo juzga ni se los critica, nadie tiene ese derecho.. no te dejaron vivir en paz y ahora no te quieren dejar descansar. Maradona=DIOS”.

Homer el Mero Mero cruzó a Nicki Nicole por sus críticas a Diego Maradona.

Tiempo atrás, el integrante de la RIP Gang contó cómo fue el encuentro cara a cara con el integrante de Bardero$. “En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero”, comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió”, explicó a continuación.

También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante. “Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’”, detalló.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas”, reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”