C.R.O reveló la insólita reacción de su madre cuando se tatuó la cara

C.R.O ha sido una figura destacada en la escena de la música urbana en Argentina desde sus inicios, en colaboración con Homer El Mero Mero, su compañero de Barderos Crew. Juntos, han dejado una huella indeleble en la industria musical.

A través de canciones famosas como “Llegamos Al Club”, “Damelo” y “Tengo Sed” la banda surgida en la Patagonia marcó un antes y un después en la escena trap nacional.

C.R.O Foto: C.R.O

A pesar de ser reconocido por las trascendencia que alcanzaron muchas de sus canciones, el rapero también posee otras inquietudes artísticas. El artista neuquino estuvo como invitado estelar en la London Fashion Week. Allí mostró su faceta como modelo en la pasarela para la marca argentina de moda urbana Undefined BA.

C.R.O en la London Fashion Week Foto: undefined ba

El artista neuquino, que ya ha lanzado 9 discos, incluyendo su último trabajo Temor de este año, sigue manteniéndose activo. En septiembre, sorprendió a su audiencia con el lanzamiento de dos sencillos en colaboración con artistas de renombre.

El primero de ellos, “Zona Caliente”, cuenta con la participación de Rusherking. Solo dos semanas después, C.R.O presentó “Cristales Tinteaos”, una canción en la que colaboran Omar Montes, Ovi y Totoy El Frío. Estos recientes lanzamientos demuestran la constante evolución y versatilidad del artista en la industria musical.

C.R.O y Rusherking en Zona Caliente Foto: C.R.O y Rusherking en Zona Caliente

Recientemente, el artista argentino obtuvo una nominación a los Boombastic Awards. Estos galardones se entregan una vez por año en el Festival Boombastic de Asturias. La terna en la cual figura su nombre es en la de artista revelación. Junto al cantante aparecen nombres como Milo J, Peso Pluma, Young Miko, Lit Killah y BB Trickz.

La sorprendente anécdota de C.R.O. cuando se hizo su primer tatuaje

Mientras se preparaba para llevar a cabo un concierto en España el rapero se tomó unos minutos para conversar con un medio local.

El periodista le consultó si recordaba cuantos tatuajes tiene y el rapero contestó: “Hace 13 años los había contado, ya me olvidé cuantos tengo. Cuando me tatué la cara no me dolió nada igual”. Además, agregó: “Fue hace bastante. Nos tatuamos con Duki, juntos”.

Aprovechando que había sacado el tema, el entrevistador no dejó pasar la oportunidad para preguntarle al artista sobre la reacción de su mamá cuando apareció con la cara tatuada. “Mi madre es metalera, me dijo “dejatelo el tatuaje pero anda a arreglártelo porque te hiciste cualquier mamarracho”, explicó C.R.O entre risas.