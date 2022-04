Primavera Sound Buenos Aires llega por primera vez al país y desde la organización informaron que el miércoles 27 de abril se conocerá el line up del festival musical.

Tras confirmar su edición 2022 extendida de 11 días en Barcelona, el anuncio de los artistas de la versión argentina mezclará leyendas de la música con los músicos del momento.

Se conoce la fecha del line up de Primavera Sound Buenos Aires. Foto: Instagram

Mientras se está a la espera de la confirmación del line up de Buenos Aires, la edición 2022 de Primavera Sound en España se celebrará durante cuatro fines de semana con artistas como The Strokes, Tyler The Creator, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entro otros.

Primavera Sound Buenos Aires: dónde y cuándo se realizará

La primera edición de Primavera Sound Buenos Aires se realizará del 7 al 13 de noviembre, y se espera que haya muchos artistas del género urbano. Las jornadas principales serán en el Parque de los Niños.

El festival urbano es coproducido por DF Entertainment (al igual que el Lollapalooza Argentina 2022) que repartirá su actividad entre varios espacios de la ciudad durante la semana y trasladará su programación al Parque de los Niños el fin de semana.

En América, además de Argentina, el Primavera Sound también estará en Los Ángeles y Santiago de Chile para completar el trayecto en territorio americano.

Próximamente, la venta de entradas estará disponible a través de Allaccess, mientras que los interesados pueden registrarse en www.primaverasound.com/buenos-aires para recibir información exclusiva sobre el evento.