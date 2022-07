Paulo Londra viene de estrenar dos canciones contemporáneamente: “Luces” y “Nublado”, que varían completamente en géneros ya que la primera va hacia la electrónica, mientras que la segunda es un rock. Sin embargo, ambas ya superaron las 7 millones de visualizaciones.

“Quería agradecer por como les está yendo a los dos temas nuevos, la verdad estoy chocho de como les va y sus videos que están haciendo me re ceban” dijo Paulo Londra en sus historias de Instagram, tras compartir reels de muchos de sus fans en los que bailaban sus nuevos singles.

Además, el cantante argentino agregó: “A veces no caigo en que ya estoy sacando música, que ustedes están compartiendo y lo que me dedican. Los quiero una banda wacho, posta que siempre me dan fuerza para seguir, para cada vez exigirme más y más y encima también sentirme cómodo, con confianza. Así que gracias”.

Tras esto, el cantante aprovechó para compartir las playlist oficiales de Spotify, en las que se encuentra actualmente: “New Music Friday Latin”, “Argentina Éxitos” y “Sector 51″. De esta forma, su música es escuchada por una enorme cantidad de fans, algo que queda demostrado por los más de 15 millones de oyentes mensuales en esta plataforma.

Lit Killah sobre su tema con Paulo Londra: “Está listo para salir”

Lit Killah confirmó que su canción junto a Paulo Londra ya está “para salir” y afirmó que está próximo a estrenarse el tema con el cantante cordobés.

“Tenemos varios temas pero uno en particular hace tres años que ya subimos un pedacito, pero lo retomamos, lo regrabamos y lo actualizamos, y está listo, terminado para salir. Que la gente esté atenta porque se viene, cada vez falta menos, contado con los dedos de la mano”, dijo Lit Killah sobre la canción que compartieron junto a Paulo Londra.

El cantante argentino realizó estas declaraciones durante su gira por Perú, donde habló de su tour, aunque también se refirió sobre lo que se viene con Paulo Londra y el tema que ya grabaron años atrás.

Cabe recordar que ambos artistas habían compartido en sus redes sociales hace meses atrás imágenes en el estudio de Big One, donde habrían finalizado el tema al que Lit Killah hizo referencia en la entrevista.