¿Nueva colaboración? El video de Karina La Princesita y Tiago PZK cantando juntos que ilusionó a los fans

Karina “La Princesita” está en uno de sus momentos más versátiles: combina shows en vivo, su rol como conductora en La Voz El Regreso y su faceta como conductora. En esta oportunidad, sorprendió desde su programa Algo de Música, de Luzu TV, donde recibió a Tiago PZK y terminaron protagonizando una escena que dio de qué hablar.

Todo arrancó cuando Karina confesó en pleno aire: “Ay, yo te tengo que decir antes, momento fan”. Acto seguido, se animó a cantar “Mi corazón”, uno de los hits de Tiago. Con su estilo característico, la artista marcó el ritmo y le dio paso al invitado, que no dudó en sumarse y brillar con su voz.

Tiago PZK habló sobre un nuevo proyecto que tiene en mente

La complicidad con Tiago no solo mostró la buena química entre generaciones, también dejó en claro la comodidad de Karina en el rol de anfitriona. Tanto es así que Tiago compartió un proyecto que tiene en mente: prepara un programa llamado Vinilo, donde la dinámica será disfrutar de un vino en una cava mientras se escucha un disco del artista invitado.

Tiago PZK estuvo en Algo de música.

La idea es que, en un ambiente íntimo, cada músico pueda hablar sobre el proceso creativo, anécdotas y emociones detrás de sus canciones. Con esta propuesta, Tiago PZK buscará fusionar la charla relajada con la música en su estado más puro.

El video con Tiago se viralizó en redes y los fanáticos no tardaron en reaccionar. “De los mejores cantantes de las últimas generaciones, no hay dudas, pero muchos no están listos para discutirlo”, escribió un usuario. Otro sumó: “Colab por favor, los dos tienen una voz hermosa”.

Aunque ninguno confirmó planes de trabajar juntos, el cruce dejó la puerta abierta a soñar con un featuring explosivo. Tiago ya demostró que se mueve con soltura en distintos géneros, y Karina tiene la capacidad de darle su sello a cualquier canción que interpreta.