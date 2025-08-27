Natalie Pérez y Karina La Princesita posaron juntas y combinaron outfits con las botas de cuero que son tendencia

Natalie Pérez y Karina La Princesita son dos de las artistas más queridas y reconocidas de la escena argentina. Mientras Natalie se consolidó como actriz y cantante con un estilo más pop, Karina se convirtió en la voz femenina indiscutida de la cumbia, marcando generaciones enteras con sus hits.

A pesar de transitar caminos musicales diferentes, ambas comparten una fuerte conexión con su público, lo que quedó demostrado después de que ambas se cruzaran en un stream.

Natalie deslumbró con su look.

Tal como lo compartió Natalie en su cuenta de Instagram, ambas artistas se cruzaron en un stream y dieron cátedra de estilo combinando outfits súper cancheros. En las imágenes, Natalie lleva un buzo, pantalones blancos y botas negras, mientras que a Karina se la puede ver con una mini tableada y camisa blanca.

Natalie Pérez y Karina la Princesita, a pura charla

“De charlas cumbieras y otras cosas”, escribió la actriz y cantante sobre la imagen, que sin dudas despertó la emoción de todos sus fanáticos.

El poderoso empresario con el que estaría saliendo Natalie Pérez

Natalie Pérez atraviesa un gran momento profesional y, según trascendió, también personal. La actriz y cantante habría encontrado nuevamente el amor junto a Tomás Rottemberg, productor teatral e hijo del reconocido empresario Carlos Rottemberg, figura histórica de la calle Corrientes.

El nuevo amor de Natalie Pérez.

La primicia fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez, quien aseguró que el vínculo entre ambos comenzó en lo laboral y poco a poco se transformó en algo más. Con gustos e intereses artísticos en común, Natalie y Tomás habrían encontrado una gran compatibilidad que los llevó a empezar una relación fuera del escenario.

Tomás Rottemberg, productor y empresario teatral argentino.

Aunque la artista aún no se pronunció públicamente sobre este romance, mantiene a sus seguidores atentos tanto a sus proyectos musicales como a su carrera en la actuación, mientras la noticia sobre su vínculo sentimental sigue generando expectativa.