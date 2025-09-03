Desde un yate, Karina La Princesita posó en microbikini animal print y se robó todas las miradas

Karina “La Princesita” está en un gran momento profesional y personal. La cantante de cumbia, que supera los 3.3 millones de seguidores en Instagram, estuvo de vacaciones en Miami recargando energías junto a su hija Sol y revolucionó a sus fans con sus looks veraniegos.

Las fotos ultra sexys de Karina.

En medio de su descanso, compartió una serie de postales desde un yate que revolucionaron las redes. Con más de dos décadas en la música, Karina es una de las voces femeninas más representativas de la cumbia argentina. Desde sus comienzos con “Corazón mentiroso” hasta hits como “Con la misma moneda” y “Fuera”, ha construido una carrera sólida y se ha ganado el carño del público.

Mini falda y mega escote: Karina “La Princesita” deslumbró con un outfit que dejó sin palabras a sus fans

Las fotos de Karina La Princesita en microbikini que revolucionaron Instagram

Relajada y disfrutando del sol, Karina publicó historias en su cuenta de Instagram donde dejó ver su look playero, que no pasó desapercibido entre sus fans. La artista optó por una microbikini de triángulos con estampa de animal print, combinada con una less tiro alto en color negro, un outfit infalible para la ocasión.

Karina posó en microbikini para sus seguidores.

La cantante provechó la golden hour para sumar una campera negra ceñida al cuerpo, que marcaba su silueta y le daba un toque más sofisticado. Completó su estilismo con el pelo recogido en una coleta alta y gafas de sol marrones, un clásico infalible para los días de navegación.

La famosa pasó el día en un lujoso yate.

La sesión de fotos en el yate no tardó en viralizarse. Una de las imágenes más comentadas fue un POV (punto de vista) que compartió la cantante, en el que solo se veían sus piernas disfrutando del atardecer sobre el agua.