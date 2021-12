Nicki Nicole se presentó el pasado viernes 3 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Por primera vez la artista rosarina cantó su larga lista de hits, como “Colocao”, “Wapo Traketero” y “Mamichula” a sala llena.

La primera función de las tres fechas que forman parte de la presentación de “Parte De Mí”, el nuevo álbum de Nicki Nicole, fue todo un éxito. Con entradas agotadas, la cantante hizo un repaso por todos sus hits en el teatro de Calle Corrientes de Buenos Aires.

Duki y Nicki Nicole en el Gran Rex.

Uno de los momentos de mayor éxtasis llegó con la aparición de Duki en el escenario para interpretar “Ya Me Fui”, la colaboración que lanzaron ambos cantantes este año junto al productor musical Bizarrap.

La emoción de la artista estuvo presente durante todo el concierto. Sin embargo, se mostro sorprendida cuando sus fans cantaron a coro “Otra Noche”, la canción que lanzó con Los Ángeles Azules. Cuando agradeció a su público, Nicki no pudo contener las lágrimas. “Ustedes me trajeron a este lugar. Si no fuera por ustedes yo no estaría acá”, dijo emocionada.

Hacia el final del show, Trueno apareció en escena para cantar junto a su novia “Mamichula”, el mega hit que los unió. Y la cantante aprovechó para confesar su amor ante los miles de espectadores. “Un aplauso para Mateo que es un gran artista, es una gran persona y es el amor de mi vida”, declaró la rosarina.