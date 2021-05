Misionero quedó confirmado como el host de God Level Grand Slam 2021, según informaron desde la organización de la competencia. Asimismo, también están definidos los dos DJ.

//Mirá también: Se agotaron las entradas para el show de Zaramay en España y se agregó una nueva función

El host argentino, quien viene de retirarse de la FMS Argentina, llevará su carisma a este evento de calibre internacional.

Misionero, el host para God Level Grand Slam 2021. (@GodLevelOficial) Twitter | Misionero

Además, en las bandejas estarán los DJ Sonicko (México) y J-Beats (Colombia), quien factiblemente sea el dj en FMS de su país.

//Mirá también: Aczino estará en la FMS Internacional 2021 y defenderá el título

Cabe recordar que la Argentina ya tiene confirmada su selección para la God Level Grand Slam 2021: el team estará conformado por Stuart, Klan, Mecha y Saga. El mundial de freestyle empezará el viernes 6 de agosto en Ciudad de México.

El equipo argentino que competirá en la God Level Grand Slam en México. (God Level) Instagram | God Level

Además de la Argentina, participarán de la God Level Grand Slam 2021 otros cinco países: España (Gazir, Chuty, Sara Socas y Skone), Chile (Kaiser, Nitro, KMC y Teorema), Perú (Nekroos, Jaze, Maricielo y Jota Shoy) y el team tricolor formado por Colombia y Venezuela (Lancer Lirical, Vallest, Marithea y Letra).

Problemas con Cacha

El freestyler argentino compartió un descargo en las redes sociales en el que explicó el motivo de su ausencia en el team de Argentina en la God Level Grand Slam 2021. Si bien Cacha ya tenía casi cerrada su participación, hubo un hecho que hizo que todo vaya marcha atrás.

“Quiero aclarar para los que preguntan, la realidad es que me habían llamado para el Team de God Level, la organización quería que esté sin falta, estaba todo cerrado, a punto de firmar contrato y bueno me enteré que el grupo no quería contar con mi presencia y quedé afuera”, escribió Cacha en Twitter, dando a entender que Stuart, Klan, Mecha y Saga le bajaron el pulgar.

El mensaje de Cacha por su ausencia en la God Level Grand Slam 2021. (Twitter) Twitter | Cacha

Así y todo, Cacha le envió buenas vibras al equipo para la competencia: “Van a romperla sin dudas, les deseo muchos éxitos, más haya de que me sorprendió la actitud, ya que nadie vino a decírmelo de frente, pero no guardo rencores”.