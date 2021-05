Mecha se refirió al conflicto que se armó a partir de la ausencia de Cacha en el team argentino en God Level Grand Slam 2021 y fue concreto al dar su versión de los hechos.

//Mirá también: Aczino estará en la FMS Internacional 2021 y defenderá el título

“Che me escribe cada chanta por lo de god level así que la voy a hacer corta. Lo mío fue así: Me dijeron querés estar? Yo dije si. Arregle un número y cerré. Fin. Hubo bardo? Si. Que fue lo que pasó? No sé. Estuve involucrado? No. Me chupa un huevo? Si. Ya hablé con quién tuve que hablar”, escribió Mecha en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Mecha por la ausencia de Cacha en God Level Grand Slam 2021. (Twitter) Twitter | Mecha

Y agregó: “Y ta todo re cheto con todo el mundo Así que los que me bardean en nombre de alguien, no hay drama que me bardeen pero mínimo bardeame por algo que si tenga que ver Pq van días que por la calle me preguntan que onda con el tema y yo lo único que hice fue decir que quería ir”.

La respuesta de Mecha por la ausencia de Cacha en God Level Grand Slam 2021. (Twitter) Twitter | Mecha

Todo comenzó cuando anunciaron al team de la Argentina para la competencia en México. Tras conocerse que Mecha, Saga, Stuart y Klan iban a estar en el equipo, Cacha salió a compartir su situación.

//Mirá también: Nicki Nicole: “Hay mucho prejuicio en torno al género urbano”

“Quiero aclarar para los que preguntan, la realidad es que me habían llamado para el Team de God Level, la organización quería que esté sin falta, estaba todo cerrado, a punto de firmar contrato y bueno me enteré que el grupo no quería contar con mi presencia y quedé afuera”, había expresado Cacha en Twitter, dando a entender que Stuart, Klan, Mecha y Saga le bajaron el pulgar.

Así y todo, Cacha le envió buenas vibras al equipo para la competencia: “Van a romperla sin dudas, les deseo muchos éxitos, más haya de que me sorprendió la actitud, ya que nadie vino a decírmelo de frente, pero no guardo rencores”.