María Becerra se hizo un jugado tatuaje en el cuello y está dedicado a su novio Rei

María Becerra es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. La cantante oriunda de Quilmes saltó a la fama gracias a sus divertidos videos de YouTube pero decidió apostar por su carrera musical y rápidamente se volvió una de las referentes del género urbano.

Desde hace ya varios años, María Becerra está entre las cantantes argentinas con mayor cantidad de oyentes en plataformas como Spotify. Además, a lo largo de su carrera, La Nena de Argentina ya ha colaborado con grandes artistas, desde Los Ángeles Azules hasta el propio Enrique Iglesias.

"Así es la vida", la colaboración de María Becerra y Enrique Iglesias

Actualmente, la cantante se encuentra en un gran momento a nivel personal y laboral. El año pasado, María Becerra reveló que sufrió la pérdida de un embarazo con su pareja, Rei, y que debió ser atendida de urgencia. Sin embargo, su amor sigue intacto. Tal es así que decidió hacerse un tatuaje dedicado a su novio.

Qué dice el tatuaje de María Becerra dedicado a Rei

Como motivo del lanzamiento de su canción “Tatú”, María Becerra quiso homenajear a su pareja y demostrar su amor incondicional y para toda la vida.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la cantante mostró el momento exacto en el que se animó a hacerse un tatuaje dedicado a Rei. El proceso llevó pocos minutos y a María Becerra preparándose para grabarse en su piel la frase “Tú y yo” junto a un corazón con una letra “J”, la inicial de Julián, el nombre de su novio.

Este no es el primer tatuaje de la argentina pero sí uno de los más jugados ya que está ubicado en su cuello, una zona muy visible y que suele llevar al descubierto en todo momento.

Por supuesto, este particular diseño no pasó desapercibido por sus fans, quienes no tardaron en dejar sus comentarios: "ay me muero se hizo la J de Juli más chuuuuuu“, ”ella te tatúa todos sus temas jaja va a terminar llena de tatuajes“, ”soy la única que se dió cuenta de la J en el corazón? por su novio Julián (j rei)“.