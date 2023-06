María Becerra habló sobre Belén ‘La Chilena’ Negri y reveló porqué no viven más juntas

Hace unas semanas, María Becerra causó revuelo tras sus dichos en una entrevista. En medio de la charla, la cantante argentina aseguró que no tiene amigas y sorprendió a sus fans. Muchos comenzaron a preguntarse qué había pasado con su amistad con Belén ‘La Chilena Negri’, con quien se había ido a vivir hace un tiempo atrás.

Tras la repercusión de sus dichos, María Becerra explicó el motivo por el cual nunca pudo entablar amistades duraderas. Aunque aclaró que no es algo que le afecte y aseguró que se lo toma con naturalidad porque así fue toda su vida.

Sin embargo, la incógnita respecto a su relación con Belén ‘La Chilena’ Negri continuaba presente. Es por eso que a través de un vivo de Instagram, la intérprete de “Automático” respondió la gran duda de sus fans.

María Becerra explicó lo que sucedió con Belén ‘La Chilena’ Negri

Durante un Instagram Live, María Becerra contestó la duda que tenían muchos de sus seguidores: ¿Qué pasó con Belén ‘La Chilena’ Negri y por qué no viven más juntas?

Para terminar con las especulaciones, la artista decidió romper el silencio y contestó: “Porque gente… qué sé yo, es la vida, son las vueltas de la vida. Vivís con tus padres, crecés, te mudás solo, de repente se te cruza un amigo en tu vida, ¿pinta irnos a vivir juntos? pinta”.

Mientras cocinaba en su nueva casa, Becerra continuó hablando abiertamente con su público. “Vivimos un año, después ‘okay, yo me voy por este lado, yo me voy por este otro, voy a vivir con mi pareja’, nada, son las vueltas de la vida y los ciclos”, aseguró.

Luego dejó en claro que su distanciamiento con La Chilena no fue por algo en particular. “Cuando la gente deja de vivir junta no siempre es porque hubo un problema, una pelea. Quizás la vida no coincide más, o los proyectos de esas personas no coinciden más como para compartir el día a día juntos. Quizás uno tiene diferentes proyecciones”, sostuvo.

“Eso, normal realmente no hubo un problema, no hubo una pelea, no somos rivales, no nos odiamos, yo la quiero quiero muchísimo y ella lo sabe. Ella a mí también me quiere muchísimo”, agregó tras un pequeño incidente mientras cocinaba. “Es mejor a veces tomar decisiones sabias”, reflexionó sobre el final.