María Becerra empezó su primer River con dos horas de retraso: qué pasó

Cuando pase este fin de semana, María Becerra se convertirá en la primera mujer de la escena local en llenar dos estadios de River. El sueño de cualquier artista, pero que estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para “La nena de Argentina”.

“No arranca María Becerra en River. Una hora y media de retraso ya. Aparente problema técnico con las pantallas, en una noche fría”, escribió el abogado Carlos Maslatón, acompañando el comentario con una foto del escenario vacío.

El show estaba programado para las 21 horas, pero las cosas no salieron como se esperaba en cuanto al armado de la estructura.

Un fan repasó en X cuáles fueron los inconvenientes: “‘Técnica y estructura’ no se terminó de armar bien. De varios pasos que lleva el armado hubo uno que falló. No están andando ni las pantallas ni el sonido, sin embargo, no se posterga el show”. El detalle del espectador también era relatado desde el estadio.

Aviso oficial e inicio del show

“Acaban de anunciar oficialmente en River que los equipos están dañados por la tormenta pero el show de María Becerra arranca en breve”, escribió otro usuario de X a las 22.45 hs. Diez minutos después de eso, el show comenzó: a las 22.55 hs.

Otro enemigo de la noche fue el frío. Apenas comenzado el otoño, la de este viernes fue la primera noche fría de la temporada.

En las redes se acumularon relatos que aseguraban que muchos, que estaban desde temprano en el estadio, abandonaron la espera debido a la falta de información, pero también a la baja temperatura.