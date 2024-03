María Becerra contó las necesidades que tuvo en su infancia y lo que significa llegar a River

María Becerra tiene 24 años y está a horas de brindar su primer show en el Estadio River Plate, con una capacidad para alrededor de 90.000 personas. Desde que comenzó su carrera musical no dejo de impresionar a la audiencia nacional e internacional con canciones que se convirtieron en hits.

María Becerra se presentará en el Estadio Monumental este viernes 22 y sábado 23 de marzo. Dentro de ese contexto, realizó algunas entrevistas y habló sobre las lluvias que atravesó Buenos Aires, y como consecuencia, las graves inundaciones en varias zonas del AMBA y toda la provincia.

María Becerra habló sobre las inundaciones en Buenos Aires Foto: desconocido

“Yo sé lo que es que se te inunde la casa, que no te funcionen bien las cloacas, que no te salga agua caliente, que no te puedan comprar el juguete que vos tenes. Por otro lado, también sé lo que es mandar un montón de casting y que nadie me hiciera caso”, explicó María.

María Becerra habló sobre las necesidades y problemas que tuvo Foto: Instagram

A raíz de todo lo que María vivió, explicó que le sale ser más empática frente a las situaciones que puede ayudar. Como por ejemplo, se toma el tiempo de hacer casting a decenas de coristas o bailarines para poder elegirlos y que formen parte de su equipo.

“Yo creo que cuando venís de una realidad —que es la realidad de la gran mayoría en Argentina— sabes lo que cuestan las cosas, creces y si te dolieron y te pesaron en el día a día, no te las olvidas”.

¿El tío de María Becerra irá a sus shows en River?

Luego que se viralizará un video del tío de María Becerra, en el que dijo que no irá a los shows de su sobrina. María contó en la entrevista que su tío cambió de opinión y que lo convencieron para que asista. Además, que el video de televisión ayudó a que se anime a ir.