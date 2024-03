El inesperado cruce entre María Becerra y su tío antes de sus shows en River

María Becerra es una de las cantantes del momento, su nombre y sus éxitos se escucha por todos lados. La artista ha logrado ser muy popular en el mundo y se considera una de las más escuchadas del país. Con tan solo 24 años logró reconocimientos internacionales, colaboró con artistas de renombre y ahora se prepara para dar los dos shows más importantes de su carrera.

Desde que anunció las dos fechas planeadas para el Estadio River Plate, causó furor entre sus fanáticos y a las pocas horas logró vender todas las entradas. Ahora que se acerca la fecha, María cuenta las horas para realizar este gran acontecimiento en su vida.

La Nena de Argentina se presentará en River Plate el 22 y 23 de marzo, los que se esperan que sean los shows más importantes de su carrera. Por lo que se prepara y realiza los últimos retoques para su mega presentación.

En medio de la vorágine de los ensayos de todos los días, María utilizó su perfil de Instagram para responder a un video que comenzó a hacerse viral en X (antes Twitter). Es que en Telenoche fueron a un lugar en el conurbano bonaerense donde los vecinos van a comprar ropas de segunda selección.

María Becerra le respondió a su tío

El tío de María Becerra dijo que no iba a ir a sus shows en River: qué dijo la cantante

En ese contexto, el periodista habla con un señor que estaba en el lugar, quien resultó ser el tío de María Becerra. El hombre terminó revelando un dato inesperado sobre los próximos shows de la artista y ella no dudó en responderle.

El periodista le preguntó si iba a ingresar al lugar: “¿No vas a entrar (al depósito)? ¿No vas a hacer la cola?”. Ante esto, el señor comentó: “No, hay un montón de gente. Salgo mañana. Las veces que venía con mi hermano, entrábamos, comprábamos y salíamos”.

“¿Pero hoy no querés hacer esta cola?”, insistió el periodista. “No. Me invitaron al recital de mi sobrina y no quiero ir para (no hacer la cola). Va a cantar en River”, expresó el tío de María.

“¿Quién? ¿Tu sobrina?”, le consultó el periodista. “María Becerra. Es la hija de mi hermano. Vive en Quilmes”, afirmó el tío de María.

María Becerra habló de su tío luego que se volviera viral Foto: instagram/mariaberr

Cuando el video llegó a oídos de María, fue ella quien subió una historia para responderle a su tío: “Vayan a pedirle la entrada a mi tío que no la quiere usar”. Después agregó: “Dios le da pan al que no tiene dientes”.

Sin embargo, la historia familiar no terminó ahí, unas horas más tarde María subió una captura de un chat familiar en donde confirmaba que sí iba a ir a su show. “Noticia de último momento: el tío sí viene al final”, escribió.